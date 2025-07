La castense Elsa Cavallo, de Pol Ka a las plataformas

Elsa Cavallo trabajó 18 años en la productora Pol Ka, que era propiedad de Adrián Suar y producía contenidos –casi exclusivamente- para Canal 13 del Grupo Clarín. Ahí trabajó “un poco” en la primera temporada y toda la segunda temporada de ATAV (Argentina Tierra de Amor y Venganza), Solamente vos con Natalia Oreiro, Son de fierro, Las Estrellas, Guapas, Silencios de familia con Adrián Suar y el musical Solamente vos, entre otros. Ahora, desde 2024, trabaja exclusivamente para productores que filman para las plataformas audiovisuales. Pasó por “Mi hermano es un clon”, “La jefa” que es una producción de Disney que aún no apareció y también la cuarta temporada de la serie infanto juvenil “Once”, también de la plataforma Disney. “La Jefa y Once son dos cosas totalmente distintas para Disney, con dos productoras diferentes, y en una estuve en rodaje filmando todo el día y en la otra estaba coordinando desde una oficina”, relató.

La joven castense estudió Cine en Córdoba, esencialmente porque le gustaban “las artes y escribir”. Durante la cursada comenzó a notar su inclinación por la dirección de arte, porque desde pequeña “miraba mucho los detrás de escena y me parecía algo muy mágico de ver como se hacían las películas”.

Cuando egresó se fue a vivir a Buenos Aires, y comenzó a trabajar en Pol Ka. Hoy asegura que se divirtió “mucho más en los (trabajos) que no fueron éxito, quizás porque no tenía tanta presión”, y si bien normalizó “conocer gente” de las pantallas, actualmente “todavía me pasa con algunos actores que te sorprendés porque miraba sus películas en mi casa”.

En la productora de Adrián Suar empezó “haciendo refuerzos y me llamaban a cualquier hora para tapar agujeros”. “Íbamos a la cancha con todo, aprendiendo sobre la marcha, después estuve un poco en rodaje, pero era principalmente coordinadora de vestuario”, recordó.

Ahora, desde 2024, trabaja para las productoras de las plataformas. “Te llaman diferentes productoras para distintas plataformas, generalmente para series o miniserie, generalmente de la mano de la ficción que es lo que más se o donde más me gusta trabajar”, dijo. “Las convocatorias no son un camino lineal, porque te puede llamar una vestuarista que conocés, o un director o un productor. Y a veces te perdés algunos trabajos porque se superponen las filmaciones”, narró.

-¿Cómo fue ese cambio de trabajar en series para la TV y ahora que trabajás para las series de las plataformas?

-Fue bastante solapado, porque en Pol ka, si bien el fuerte eran las tiras de Canal 13, también se hacían miniseries que se coproducían con otras productoras o plataformas, entonces no me costó adaptarme. Incluso, es hasta beneficioso para quienes venimos de un ritmo muy acelerado y trabajando con pocos márgenes, es hasta más amable el trabajo para las plataformas porque tenés más tiempo. Hay una diferencia grande, porque en Pol Ka trabajábamos al borde del aire, porque nos pasó que terminábamos de filmar un capítulo a la mañana y a la noche salía al aire. Era un vértigo tremendo. Con las series tenés más tiempo de producción y se trabaja más similar al cine, pero también es más presión porque se ven a nivel mundial.