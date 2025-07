Torneo Federal A: Costa Brava le ganó a Villa Mitre inicio de la fase campeonato

Costa Brava de General Pico venció 1 a 0 a Villa Mitre de Bahía Blanca en el encuentro disputado esta tarde en el estadio Nuevo Pacaembú, que marcó el inicio de la Fase Campeonato del Torneo Federal A.

El único gol del cotejo lo convirtió el delantero Joaquín Vivan, a los 6 minutos del primer tiempo, que provocó el delirio de los hinchas del equipo piquense en el certamen federal.

Ese gol tempranero le permitió a Costa Brava manejar los tiempos del encuentro y defender la ventaja con solidez a lo largo de los 90 minutos.

MÁS RESULTADOS

Ciudad Bolívar derrotó 2 a 0 a Deportivo Rincón de Rincón de los Sauces, con goles de Elías Martínez y Agustín Paredes, y en el equipo rionegrino fue expulsado Jonathan Chacón.

Olimpo derrotó 2 a 1 a Argentino de Monte Maíz, en Bahía Blanca. Los goles fueron marcados por Martín Prost y Cristian Amarilla para los bahienses, y Paulo Oballes para los cordobeses.

Atenas de Río Cuarto y Kimberley de Mar del Plata, empataban sin goles.

TABLA DE POSICIONES

Ciudad Bolívar, Costa Brava y Olimpo, 3; Kimberley y Atenas, 1; Cipoletti, Argentino, Villa Mitre y Deportivo Rincón, 0.

PRÓXIMA FECHA

Villa Mitre vs. Bolívar

Rincón vs. Atenas

Kimberley vs. Olimpo

Argentino vs. Cipolletti

LIBRE: Costa Brava.