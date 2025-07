Una castense trabajó en el rodaje de la serie “Yiya”

Convocada por la vestuarista Cecilia Coronado, la castense Elsa Cavallo trabajó en el rodaje de la serie “Yiya”, donde se relata la historia de Yiya Murano, la primera asesina en serie de Argentina, condenada a cadena perpetua por envenenar a tres amigas. La entrevistada se lamentó porque actualmente en nuestro país “se filma muy poco y con presupuestos acotados”, e incluso muchas producciones se están filmando en Uruguay para abaratar costos y aprovechar las subvenciones impositivas.

“Yiya” es una coproducción de Flow junto a Kuarzo e Idealismo Contenidos que se estrenará en Flow, sobre la célebre envenenadora de Monserrat, la asesina y estafadora que logró marcar un antes y un después en la historia criminal argentina. “Acabamos de terminar y saldrá en poco tiempo. Fue una muy linda experiencia, muy divertida y va a estar muy buena”, expresó Cavallo. Disfrutando de unos días de descanso en Eduardo Castex, previo a comenzar a trabajar en un proyecto para la plataforma Netflix, anticipó que está producción “es muy interesante y muy entretenida”.

“Acá trabajé en el equipo de la vestuarista Cecilia Coronado, que es una chica que conocía y tenemos muy buena onda. Hacia un tiempo que no trabajábamos juntas y nos reencontramos acá y fue todo muy natural, con otras dos compañeras”, dijo.

La serie está protagonizada por Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi, Rochi Igarzábal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Ángel Rodríguez, el Purre y Carlos Portalupi, entre otros actores. “Trabajé en el desglose de los capítulos, para llevar la continuidad y estar a full en rodaje”, detalló.

La producción “abarca tres tiempos de la historia y teníamos que estar atentas para no cometer errores en sus peinados y maquillajes, porque hubo jornadas donde filmamos tres Yiyas distintas”, detalló escuetamente.

-Cavallo, hoy las biopic tienen mucho éxito en las series. ¿Requieren importantes inversiones de vestuario?

-Depende de las producciones, porque hay distintos presupuestos. En algunos casos tenés presupuestos altos, y está buenísimo. En otros casos, el presupuesto es bajo, y ahí sale la magia, esa habilidad de hacer mucho con poco. El mundo del canje ya pasó, porque era más de televisión; pero ahora está el mundo del alquiler, hay muchos vestuarios que se alquilan, que antes eran muy pocos o específicos. Y ahora hay de lo que se pida. Algunas cosas se compran, otras se mandan a realizar. Todo depende de la historia y el presupuesto disponible

-¿Y por qué se pusieron de moda las biopic?

-Creo que porque son interesantes, y también porque nos gusta el morbo. Hace poco se hizo una de (el múltiple femicida, Ricardo) Barreda, o el caso de Yiya, sobre quien todos teníamos algo de información. Todos sabíamos que era una mujer que envenenaba amigas, pero después te enterás de muchas más cosas. Y lo siguen haciendo porque dan resultado. Desde El Clan (NdR: La historia está basada en el caso policial del Clan Puccio) que fue hace mucho, hasta ahora…

-La irrupción de las plataformas dejó a la televisión sin ficciones.

-Sí. Fue algo que se fue perdiendo por la aparición de las plataformas, que permiten manejar tus tiempos, porque lo mirás cuando y como querés. Igualmente creo que existe un público que extraña esas ficciones nocturnas en la TV. Todo va cambiando. Quizás en algún momento vuelvan. De hecho, los realitys fueron un éxito, después eran lo menos y ahora nuevamente están vigentes.

-Muchas producciones se están filmando en Uruguay.

-Sí, por los costos, porque allá hay subvenciones, porque les devuelven parte de los impuestos. Eso va cambiando, hace un tiempo venían muchos de otros países a filmar acá, y ahora van a filmar en Uruguay.

-¿Y cómo está la actualidad de la industria audiovisual en Argentina?

-Está dificilísima. Está muy complicado. Se filma muy poco, y con presupuestos complicados. Está muy complicado fundamentalmente el cine.

-El desfinanciamiento del Incaa agravó la situación.

-Sí, totalmente, porque no hay apoyatura para las primeras películas, que terminan haciendo lo que hacemos todos. Uno cree que esas películas no las ve nadie, pero esas películas que no ve nadie las hacen directores, actores y asistentes que después hacen trabajos que los ve todo el mundo.