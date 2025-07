Superman de James Gunn: éxito de taquilla con 235 millones en América del Norte

La nueva película de Superman, con producción de Warner Bros. y DC Studios, lidera la cima de la lista de taquilla de América del Norte con un estimado de 57,25 millones de dólares en su segundo fin de semana, según cifras del domingo de Comscore.

La película protagonizada por David Corenswet y dirigida por James Gunn, recaudó 235 millones de dólares en América del Norte para un acumulado mundial de 406,8 millones de dólares hasta el domingo.

Superman se suma al éxito de taquilla que está teniendo el género de ciencia ficción, por encima de Jurassic World Rebirth, que se mantuvo fuerte en el segundo lugar, ganando 23,4 millones de dólares en su tercer fin de semana.

La película de dinosaurios acumuló 276,2 millones de dólares en América del Norte y 647,95 millones de dólares a nivel mundial, según un informe de la agencia de noticias Xinhua. Una recién llegada, la película slasher de Sony I Know What You Did Last Summer, aterrizó en tercer lugar con 13 millones de dólares este fin de semana.

Sinopsis de «Superman», de James Gunn

En un mundo cínico que ha perdido la fe en la bondad, Superman lucha por reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent. Mientras protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos. Reinicio del universo DC en cine bajo la supervisión y dirección de James Gunn.