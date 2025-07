“El jockey” arrasó en los Premios Sur 2025

Por primera vez en sus 19 ediciones, los Premios Sur salieron de Buenos Aires. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió Córdoba como sede de una gala histórica, en la que El jockey, dirigida por Luis Ortega, se consagró como la gran ganadora de la noche. La cinta obtuvo 11 estatuillas sobre 12 nominaciones y confirmó su lugar como fenómeno de la temporada de premios del cine argentino.

La película, ambientada en el mundo de las carreras de caballos, se alzó con los galardones a Mejor Película de Ficción, Dirección (Luis Ortega), Actor Protagónico (Nahuel Pérez Biscayart), Actor de Reparto (Daniel Fanego, en un premio póstumo), Guion Original, Dirección de Arte, Música Original, Fotografía, Sonido, Diseño de Vestuario y Maquillaje y Caracterización.

Otra de las producciones destacadas en estos Premios Sur fue Alemania, ópera prima de María Zanetti, que logró cuatro premios. Se impuso en la categoría Mejor Ópera Prima y también fue reconocida por las actuaciones de Maite Aguilar, que ganó tanto como Mejor Actriz Protagónica como Actriz Revelación, y por María Ucedo, distinguida como Mejor Actriz de Reparto.

En tanto, el reconocimiento al Mejor Actor Revelación fue para Pehuén Pedre, por su labor en Simón de la montaña.

Entre el resto de los premiados, El viento que arrasa se llevó el galardón a Mejor Guion Adaptado, mientras que Algo viejo, algo nuevo, algo prestado fue reconocida por su Montaje. Partió de mí un barco llevándote fue elegida como la Mejor Película Documental y Gigantes ganó como Mejor Película de Animación, categoría que se entregó por primera vez. La serie Coppola, el representante fue distinguida como Mejor Serie de Ficción, y la brasileña Aún estoy aquí, ganadora del Oscar internacional, se impuso como Mejor Película Iberoamericana.

Uno de los momentos más emotivos de la entrega de los Premios Sur fue el homenaje a Guillermo Francella, quien recibió el Premio a la Trayectoria de manos del gobernador Martín Llaryora. “Es una distinción que me llena de orgullo. Me movilizó mucho acercarme acá. Me estimula aún más con este polo audiovisual extraordinario que tienen ustedes los cordobeses”, dijo el actor, visiblemente emocionado.

También fueron reconocidos con los Premios de Honor la histórica productora Diana Frey (Esperando la carroza, Plata quemada) y el escenógrafo, director artístico y ganador del Oscar Eugenio Zanetti (Restoration).

La gala tuvo lugar en el Teatro del Libertador San Martín y fue conducida por Andrea Frigerio y Martín Bossi. El toque musical estuvo a cargo de Los Caligaris, Eruca Sativa y Jairo, quien interpretó “Volver a vivir” durante el segmento In Memoriam.

Todos los ganadores de los Premios Sur

Mejor Actor de Reparto

Daniel Fanego – El Jockey

Mejor Actor Protagonista

Nahuel Pérez Biscayart – El Jockey

Mejor Actor Revelación

Pehuén Pedre – Simón de la Montaña

Mejor Actriz de Reparto

María Ucedo – Alemania

Mejor Actriz Protagonista

Maite Aguilar – Alemania

Mejor Actriz Revelación

Maite Aguilar – Alemania

Mejor Dirección

Luis Ortega – El Jockey

Mejor Dirección de Arte

Julia Freid y Germán Naglieri – El Jockey

Mejor Diseño de Vestuario

Beatriz Di Benedetto – El Jockey

Mejor Dirección de Fotografía

Timo Salminen – El Jockey

Mejor Guion Adaptado

Leonel D’Agostino y Paula Hernández – El Viento que Arrasa

Mejor Guion Original

Fabián Casas, Luis Ortega y Rodolfo Palacios – El Jockey

Mejor Maquillaje y Caracterización

Ángela Garacija – El Jockey

Mejor Montaje

Jimena García Molt, Hernán Rosselli y Federico Rotstein – Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado

Mejor Música Original

Sune Rose Wagner – El Jockey

Mejor Sonido

Guido Berenblum, Claus Lynge y Javier Umpiérrez – El Jockey

Mejor Ópera Prima

Alemania

Mejor Película de Animación

Gigantes

Mejor Película de Ficción

El Jockey

Mejor Película Documental

Partió de mí un Barco Llevándome

Mejor Serie de Ficción

Coppola, El Representante