Ziliotto aseguró a jubilados de ATE que no transferirá la caja previsional y garantizó el 82% móvil

El gobernador Sergio Ziliotto ratificó que la provincia no transferirá sus cajas previsionales a Nación. Noelia Guzmán, titular del Centro Nacional de Jubilados de ATE, destacó la firmeza del gobierno provincial en garantizar el 82% móvil.

El gobernador Sergio Ziliotto recibió -este jueves- a referentes del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE, quienes manifestaron su preocupación por los intentos del gobierno nacional de avanzar en la transferencia y armonización de las cajas previsionales provinciales. El mandatario pampeano dejó en claro que La Pampa no cederá su caja a Nación y continuará garantizando el 82% móvil para sus jubilados.

En la audiencia participaron Noelia Guzmán (secretaria general del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE) y Mónica Castro (integrante de la comisión normalizadora del Centro de Jubilados de ATE en La Pampa), junto a los dirigentes Segundo Rodríguez, Sergio Sánchez, Perla Farías, Roberto Simpson y Susana Valdivieso.

“Hemos organizado en el Centro Nacional de Jubilados una visita a las 13 provincias que hoy corren peligro de que sus cajas sean armonizadas, porque el gobierno nacional está avanzando bastante con este tema. Sabemos que el gobierno de La Pampa la va a defender, como lo está haciendo, pero de todas maneras no podía dejar de venir a plantearle nuestra preocupación al gobernador”, expresó Guzmán tras la reunión.

Durante el encuentro, las autoridades del centro destacaron que La Pampa sostiene con recursos propios el pago a sus jubilados, a pesar de que el Estado nacional no cumple con la ley que lo obliga a cubrir el déficit de las cajas no transferidas. “Desde que asumió este gobierno, el déficit que Nación no cubrió asciende a 90.000 millones, pero la deuda total supera los 300.000 millones. La Pampa lo está cubriendo. Yo soy jubilada de esta caja, trabajé en el Tribunal de Cuentas y puedo decir que se está cumpliendo”, afirmó.

Valoró la voluntad del mandatario pampeano de continuar con esta política: “Nos vamos con la impresión que ya teníamos: que va a seguir adelante con esta defensa de la clase general. Fue una reunión muy positiva, nos vamos muy contentos”, resumió.

ACOMPAÑAMIENTO

Además, el Centro de Jubilados le planteó al gobernador algunas necesidades concretas de los jubilados pampeanos, ante lo cual Ziliotto se comprometió a brindar acompañamiento desde el gobierno provincial.

Finalmente, Guzmán realizó un llamado a la organización y la solidaridad: “Convocamos a los jubilados de La Pampa a sumarse a esta lucha. Aunque esta provincia esté bien defendida, no podemos confiarnos. Tenemos que movilizarnos en apoyo a los compañeros de otras provincias, porque hoy hay 5 millones de personas sufriendo, que no tienen vivienda, alimentos ni medicamentos, por la crueldad de este gobierno nacional. Las ‘quintitas’ ya no van más: nadie se salva solo”, enfatizó.