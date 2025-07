La Liga Municipal del Oeste definió bajo nieve el ganador del Torneo Apertura

En una final que por momentos se jugó bajo la nieve y se definió por penales, Puelén venció a Alta Gracia de 25 de Mayo y se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga del Oeste de fútbol, logrando así la clasificación a la Finalísima 2025 que disputará -a fin de temporada- contra el campeón del Clausura. La Liga del Oeste es parte del Torneo Provincial de Fútbol Municipal, que también incluye a la Región Norte y que es organizada por la Subsecretaría de Deportes de La Pampa.

La definición del Apertura del Oeste se jugó en Puelén, donde el local igualó 0 a 0 con Alta Gracia luego de un partido parejo, por lo que recurrieron a los remates desde el punto del penal para definir al primer ganador del certamen 2025. Y el mejor fue Puelén, que se impuso por 4 a 3 en esa instancia para desatar una fiesta ante la gran cantidad de público que se acercó a la cancha, desafiando a las condiciones adversas del clima para ver al equipo del pueblo.

Puelén, dirigido por Mario Rebolledo, intendente de la localidad y también jugador cuando el equipo lo necesita, fue local en esta final del Apertura porque había tenido una mejor performance en la fase de grupos, donde ganó la Zona A con 10 unidades.

Mientras que Alta Gracia, que se sumó este año a la competencia municipal masculina, había terminado tercero en la misma Zona A con 9 unidades.

El tercer puesto de este Apertura fue para Puelches, que había ganado la Zona B y luego había perdido en la semifinal ante Alta Gracia por penales.

Los otros equipos que disputaron el Apertura fueron La Reforma, Gobernador Duval, Chacharramendi, Cuchillo Có, Algarrobo del Águila, Santa Isabel, La Humada y Municipalidad de 25 de Mayo.



Clausura

El Torneo Clausura de la Liga del Oeste se pondrá en marcha el sábado 9 de agosto y se disputará bajo la misma modalidad que el Apertura.

En la primera fecha, la Zona A jugará en Algarrobo del Águila con los siguientes partidos: Puelén vs. Municipalidad de 25 de Mayo; Santa Isabel vs. Alta Gracia; Algarrobo vs. La Humada.

Mientras que la Zona B comenzará en La Reforma con este programa: Gobernador Duval vs. Cuchillo Có; La Reforma vs. Chacharramendi. Libre: Puelches.