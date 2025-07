La Primera de La Pampa subcampeona nacional de Cesto

La Selección pampeana de cestoball de Primera fue subcampeona en el Campeonato Argentino que finalizó ayer en Eldorado (Misiones), cuyo equipo campeón en esta categoría resultó Capital Federal.

El certamen nacional regresó a Misiones después de 40 años. Participaron 42 selecciones de once provincias. Además de primera femenina, se compitió en Sub 17 y Sub 14 femenino y primera masculino.

En primera, La Pampa no pudo ante un sólido Capital Federal, que no dejó dudas y terminó ganado por 116 a 72, y de esta manera retuvo el título.

El eterno choque entre los equipos más importantes del país se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal ante un excelente marco de público. Capital hizo valer su mayor velocidad con el traslado de la pelota, y fue más preciso al momento de convertir.

El certamen sirvió para ratificar que el cestoball se sigue jugando en casi todo el país. En Eldorado se disputaron casi 150 partidos distribuidos en las siete canchas habilitadas por la Asociación Misionera de Cestoball (Amice) en coordinación con la Confederación Argentina de este deporte.

El cierre estuvo cargado de emociones porque además de la definición de primera, tanto en la rama femenina como en la masculina, también se llevó a cabo la ceremonia de entrega de premios, en la que no solo se galardonó a los equipos que subieron al podio en la última jornada, sino también a los demás: el seleccionado pampeano Sub 14 recibió la copa de campeón (derrotó a Capital por 78 a 74); en tanto que el Sub 17, La Pampa recibió al premio de Subcampeón (perdió con Capital Federal). El equipo pampeano de varones fue sexto.

En la rama masculina fue campeón fue Santiago del Estero al vencer en la final a Capital Federal por 107-85.

Merecido.

“Merecido título para estas gigantes del cestoball de La Pampa”, reza el texto publicado ayer por la Federación Pampeana de Cestoball, en referencia al subcampeonato de primera.

Se destaca en el escrito el buen desempeño que tuvo La Pampa al arribar a la final de forma invicta después de vencer a Santiago, La Rioja, Misiones, Chaco, San Luis y Córdoba; y jugando por la corona ante el histórico rival, Capital Federal: “Gran partido de ambos equipos, solidez y experiencia de tantos campeonatos”.

“Para La Pampa siempre será una invitación e incentivo para el próximo año. Felictaciones primera femenina, a las las jugadoras y al equipo técnico. Excelente trabajo”.

La Selección Pampeana.

La Selección pampeana de primera estuvo conformada por Lucía Ingaramos (Ferro Carril Oeste de General Pico), Ana Sol Piñero (Cayca), Gimena de la Iglesias (Ferro)Ludmila Sagrado (Ferro), Fiorella Mariani (Belgrano de Santa Rosa), Paula Bikarht (Cayca), Silvina González (Cayca), Rocío Castillo (Ferro de Pico), Ailén Ambroggio (Ferro de Pico) y Martina Gracía Badillo (Ferro de Pico).

La técnica fue Soledad Badillo, la asistente Ana Laura García y la delegada Socia Peralta.