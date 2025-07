Pascual Fernández: “Construimos y hacemos a pesar del abandono de Nación”

La Comisión de Fomento de Cuchillo Có adquirió una combi 0 Km, con aportes del Programa de Mejoramiento de Parque Automotor y recursos propios. El ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, acompañó al jefe comunal Horacio Héctor Ledesma en la recepción del rodado.

El ministro Fernández recordó que este programa permitió “renovar el parque automotor en todos los municipios y comisiones de fomento de La Pampa”. “Es una iniciativa –continuó- promovida por el gobernador Sergio Ziliotto que contó con una inversión total de $ 12.000 millones para distribuir de manera equitativa y a tasa 0. Más los aportes propios, intendentes y jefes comunales pudieron comprar o reparar maquinarias y vehículos necesarios para brindar un mejor servicio en cada comunidad”.

“Estamos en Cuchillo Có, una localidad que fue duramente castigada hace unos meses por una terrible inundación que la dejó aislada. Los caminos están nuevamente transitables, la localidad se pudo recuperar. Porque detrás construimos y hacemos, solucionamos y cumplimos, sobre las ruinas y el abandono que está dejando Nación”, dijo Pascual Fernández.

“Pedimos que nos dejen gobernar. Pedimos solamente que nos devuelvan los recursos que son nuestros, de cada pampeano. Pedimos que nos den las rutas destruidas para que podamos hacernos cargo desde Provincia. No quieren, no nos escuchan, no les importa. A nosotros sí nos importa nuestra provincia, la calidad de vida y el trabajo de cada pampeano. A ese nos enfrentamos”, finalizó Fernández.