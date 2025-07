Elecciones 2025: ¿Intendentes impulsan la candidatura de Adriana García a diputada nacional ?

Cuando restan pocos días para la presentación de listas que competirán en las elecciones legislativas nacionales, en el peronismo pampeano se analizan posibles candidaturas que sinteticen “la voluntad mayoritaria de las líneas que integrarían el frente electoral” que competirá en octubre. La intendenta de Winifreda, Adriana García, comenzó a sonar con insistencia, entre los jefes comunales del centro y norte de La Pampa, como una potencial candidata a legisladora nacional.

La eventual candidatura de García se acrecentó en las últimas horas, tanto en Winifreda como en otras comunas de la zona centro y norte. Y se potenció porque en la reciente reunión que mantuvo el gobernador Sergio Ziliotto con intendentes peronistas, en Santa Rosa, algunos jefes comunales “no pusieron nombres sobre la mesa”, pero sí hicieron saber su intención que “en esta ocasión se le dé la oportunidad a una o un intendente de ser quien encabece la lista de diputados nacionales para competir en octubre”.

Las elecciones legislativas nacionales se realizarán el 26 de octubre, y en La Pampa se renovarán tres bancas, que actualmente ocupan Varinia Marín (PJ), Marcela Coli (UCR) y Martín Maquieyra (PRO) y vencen sus mandatos el 10 de diciembre. Las otras dos las ocupan el macrista -¿libertario?- Martín Ardohain y el peronista Ariel Rauschenberger, que tienen mandatos hasta diciembre de 2027.

El calendario electoral establece que el 17 de agosto se constituirán las juntas electorales nacionales y en esa misma fecha cerrará el plazo para la registración de candidatos para las elecciones generales, con la correspondiente oficialización de los postulantes por parte de los juzgados federales electorales. A la vez, en esa fecha las agrupaciones ya deberán tener definidos siglas, monogramas, logotipos, escudos, símbolos, emblemas distintivos, denominación, número de identificación y las fotografías que se colocarán en la boleta única de papel.

«Perfil de los candidatos”.

La jefa comunal winifredense, en declaraciones formuladas -en febrero- en LA ARENA expresó que lo “más importante es definir el perfil del candidato, qué queremos ir a hacer al Congreso, qué vamos a plantear y desde qué lugar”. E incluso enfatizó que ante la eliminación de las PASO “sería importante llegar a un acuerdo, si es posible” entre los distintos sectores internos. Está cuestión hoy -aseguran- estaría resuelta porque la unanimidad de las líneas internas, pretenden formar un frente electoral y que una “mesa chica” defina esas candidaturas.

Entre algunos intendentes y referentes de otras localidades, Adriana García sería la dirigente que cumple con las condiciones para defender los intereses de La Pampa en la Cámara Baja.

Recientemente fue consultada sobre esta posibilidad en una entrevista telefónica con Radio DON 101.5 Mhz, y tuvo una obvia respuesta ambigua, porque aún se deben esperar definiciones, pero no descartó una eventual candidatura. E incluso ratificó que “la o el candidato debe tener el consenso mayoritario del peronismo”. Algunos dirigentes que dicen conocer la opinión de García, sostienen que “no le disgusta la idea, pero quiere ser candidata de un peronismo unido”.

Experiencia y sondeos.

García ya ocupó una banca en el Congreso Nacional en el período 2007-2011, fue una de las y los posibles candidatos que fueron medidos en distintas encuestas para competir en las elecciones de octubre y, si bien no han dejado trascender resultados, distintos referentes aseguran que “está bien considerada por los pampeanos y ese es un plus que no todos los que fueron medidos pueden mostrar”.

Además, trascendió -por distintas fuentes- que su nombre fue incluido en recientes encuestas electorales, tanto del peronismo como de la oposición provincial.