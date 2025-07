Cómo es «Fiasco total: La toma del Área 51», lo nuevo de Netflix

«Fiasco Total: La Toma del Área 51» (título original: Storming Area 51) es una película documental de 2024 que explora, con un tono cómico y a veces absurdo, el fenómeno viral del «Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us» (Asalto al Área 51, No Pueden Detenernos a Todos) que se originó en Facebook en 2019, y que se convierte en el estreno destacado de Netflix de este martes.

La película se sumerge en la historia detrás de este evento masivo, la cultura que lo rodeó y lo que realmente ocurrió cuando miles de personas se congregaron en Nevada con la intención de «rescatar extraterrestres» de la base militar secreta.

De qué trata «Fiasco Total: La Toma del Área 51»

La trama del documental narra cómo un simple evento de Facebook, creado como una broma por Matty Roberts, rápidamente escaló hasta convertirse en una convocatoria viral que atrajo la atención mundial. La película sigue a los organizadores, a los entusiastas de los ovnis, a los teóricos de la conspiración y a los curiosos que viajaron al desierto de Nevada para participar en el «asalto».

Lo que en teoría sería una incursión masiva para descubrir secretos alienígenas, se transformó en una serie de eventos caóticos y cómicos, donde las expectativas de los participantes chocaron con la realidad de una base militar fuertemente custodiada. El documental muestra las excentricidades de los asistentes, los festivales improvisados que surgieron en los alrededores, las interacciones con las autoridades y, en definitiva, el «fiasco total» que resultó ser el intento de asalto.

Con un enfoque en el humor negro y la sátira social, la película analiza cómo un meme de internet puede transformarse en un evento de la vida real, reflejando tanto la ingenuidad como el espíritu comunitario (aunque algo desorganizado) de la cultura de internet. También explora la fascinación por los ovnis y las conspiraciones en la sociedad contemporánea.

Quiénes actúan en «Fiasco Total: La Toma del Área 51»

Dado que es un documental, el «elenco» está compuesto principalmente por las personas reales involucradas en el evento, incluyendo:

-Matty Roberts: El creador original del evento de Facebook.

-Ariel LeBeau: Una figura clave en la organización de los eventos paralelos.

-Numerosos asistentes y entusiastas del Área 51 que compartieron sus experiencias y motivaciones.

El documental también presenta imágenes de archivo, grabaciones de redes sociales y testimonios que recrean el ambiente y los momentos más destacados de la curiosa movilización