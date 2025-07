Mayoral inclinó la balanza y el oficialismo frenó los pedidos de la oposición sobre El Medanito

La presidenta de la Cámara de Diputados de La Pampa, Alicia Mayoral, se llevó la centralidad de la extensa sesión de la Legislatura pampeana, dado que protagonizó tres desempates en temas vinculados con la actividad hidrocarburífera. El tema central fue el rechazo de la contratación del data room que pretendía la oposición para la licitación del área El Medanito.

culminaron igualados en cantidad de votos respecto a tres temas que tienen que ver con la actividad hidrocarburífera y, de acuerdo al artículo 158 del reglamento, tuvo que desempatar la presidenta Alicia Mayoral.

La primera intervención de Mayoral se dio en el dictamen que proponía el rechazo al proyecto de ley para contratar un data room que contenga información técnica, geológica, económica y ambiental del área hidrocarburífera El Medanito. Los 15 legisladores oficialistas rechazaron la propuesta de la oposición, mientras que los 15 diputados opositores lo apoyaron, y Mayoral acompañó la postura de la bancada del Frente Justicialista Pampeano (FreJuPa).

Durante el debate previo, el diputado Hipólito Altolaguirre manifestó que el objetivo de este proyecto “es agilizar los tiempos para contar con información clara, precisa y verificable, que permita tomar decisiones estratégicas con base técnica». «Queremos garantizar el acceso público a la información y evitar cualquier discrecionalidad en un área clave para la matriz energética y la economía pampeana», expresó.

«El proyecto establece —continuó Altolaguirre— que el Poder Ejecutivo Provincial deberá convocar, en un plazo no mayor a 30 días, a una consultora nacional especializada, mediante licitación pública, para elaborar el informe técnico. Esta consultora deberá tener reconocida trayectoria y plena independencia de intereses económicos o políticos».

Y agregó: «El data room deberá contener información técnica y de producción histórica del área, el estado actual de los pozos activos, inactivos o abandonados, evaluaciones geológicas, impacto e identificación de pasivos ambientales y legales, así como un análisis del contrato de prórroga firmado en 2016 y el cumplimiento de las inversiones comprometidas por la operadora actual».

A su vez, indicó que «este paso es fundamental para que los pampeanos sepamos, con certeza y transparencia, en qué condiciones se encuentra El Medanito, qué inversiones se realizaron, qué pasivos quedaron y cómo planificar su futuro con rigor técnico», concluyó Altolaguirre.

Por su parte, Daniel Lovera reivindicó la necesidad de encarar la discusión con una mirada «estratégica», basada en la defensa de los intereses provinciales y el desarrollo con participación pública. «El debate sobre El Medanito no puede limitarse a aspectos técnicos o jurídicos. Estamos ante una decisión que interpela nuestro horizonte político como provincia y nuestra narrativa histórica de desarrollo soberano», dijo el legislador del Frejupa.

Durante su intervención, también remarcó que el bloque no se opone a la búsqueda de herramientas técnicas como el data room, pero advirtió que la definición del futuro del área requiere también «posicionamientos firmes y decisiones maduras que estén a la altura de la complejidad del contexto». En esa línea, señaló que «no se trata de seguir reproduciendo lógicas de subordinación ni de entregar concesiones por presión mediática o bajo aprietes sin contenido».

Lovera apuntó además contra discursos que promueven la adhesión a normativas nacionales que La Pampa no adoptó por no convenirle: «Nuestra provincia ha construido una política propia en materia de hidrocarburos. No vamos a permitir que 25 de Mayo vuelva a ser un territorio de sacrificio».

Asimismo, valoró el rol de los sindicatos en defensa del empleo local y denunció actitudes por parte de la actual operadora que calificó como «una conducción empresarial que ha optado por mentir, torcer y manipular a través de voceros berretas en la zona».

En cuanto a la discusión legislativa, el diputado confirmó que el Frejupa accedió a la información técnica dispuesta por Pampetrol en el marco del pedido de acceso al data room y que, tras analizarla, el bloque considera que «ya existen los elementos necesarios para avanzar en una nueva licitación».

«Nuestro bloque no va a eludir el rol que nos toca. Somos parte de una construcción histórica que consolidó a La Pampa con una política de Estado en materia energética. Este es uno de los debates más trascendentes que atravesamos en términos de soberanía, y no vamos a ceder ante presiones o miradas parciales», concluyó.

«NO HACE FLTA TANTO CIRCO”

El diputado león Nicanoff fundamentó el rechazo del bloque FreJuPa a dos proyectos de resolución donde se solicitaban informes al Poder Ejecutivo Provincial (PEP) sobre los pasivos ambientales de las Áreas Hidrocarburíferas de La Pampa; y el envío a la Legislatura del informe final ambiental elaborado en el año 2015 del área hidrocarburífera «El Medanito».

«A todas luces estas iniciativas obedecen a una estrategia de desgaste político –dijo Nicanoff-, a cualquiera de los diputados y dipuatas, yo lo he hecho, sólo les basta con pedir una audiencia a la secretaría de energía y minería y pedir la información para que las brinden, sin tanto circo». Agregó luego que «en el caso Medanito, el Poder Ejecutivo ha puesto a consideración de esta Cámara, un data room que hasta ahora se negaron a retirar, allí está toda la información».

Tanto en uno como en el otro proyecto, la igualdad de 15 diputados a favor y otros tantos en contra, obligó a sendas definiciones de la vicegobernadora que desestimó la aprobación de ambos, que fueron así rechazados.