La juntada de fans del mítico superhéroe Spider-Man en Villa Crespo

Más de medio centenar de fans, con sus trajes rojos y azules, las telarañas, o con cualquier disfraz del universo Marvel, se reúnen en Mercat, Thames 747, Villa Crespo, en la juntada de Spider-Mans más grande de Argentina, para rendirle homenaje a unos de los personajes más icónicos y más amados del universo Marvel.

La entrada al mercado gastronómico, que se transformará en un verdadero multiverso de superhéroes, es libre y gratuita, y en su interior se pueden disfrutar actividades especiales, juegos temáticos, trivias y desafíos con premios para todos los asistentes y especiales para los ganadores.

Junto con cultura pop, cosplays y gastronomía integran la propuesta, a pesar del mal tiempo, de vivir los últimos días de vacaciones a pleno.

Las plataformas de redes sociales están inundadas en este momento con publicaciones que utilizan el hashtag #NationalSpiderManDay para honrar al famoso superhéroe de Marvel.

La celebración de Spider-Man es organizada por la Comunidad Spiderverse, que comenzó en 2018. Anteriormente había sido furor por el evento realizado en el Obelisco de Buenos Aires.

En 2024, se reveló un nuevo traje de Spider-Man, con imágenes compartidas por Sony para celebrar la ocasión.

La próxima película

Además, se anunció que la próxima película, titulada «Spider-Man: Brand New Day», de Sony y Marvel, está programada para estrenarse el 31 de julio de 2026, como parte de la Fase Seis del UCM.

El rodaje se lleva a cabo desde finales de julio hasta mediados de agosto en la ciudad escocesa de Glasgow, con banderas estadounidenses ondeando que la transforman en Nueva York, según informes de los medios locales.

También se realizará en Pinewood Studios en Buckinghamshire.

En la última entrega de Spider-Man , el actor británico Tom Holland retoma el papel principal, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton. Se espera el regreso de Zendaya y Jacob Batalon, con la incorporación de Sadie Sink al reparto. Amy Pascal produce junto al presidente de Marvel, Kevin Feig.

Sony ha programado el estreno de la película el 31 de julio de 2026.

Esta es la segunda película de Spider-Man que se filma en el Reino Unido, después de Far From Home de 2019 , mientras que No Way Home , que recaudó más de 1.900 millones de dólares desde su estreno en diciembre de 2021 en la taquilla mundial, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, y Homecoming de 2017 se filmaron en Atlanta, Georgia, EEUU.

Comic

Spider-Man apareció por primera vez en el número Amazing Fantasy #15, publicado por Marvel Comics en agosto de 1962.

Aunque la fecha exacta de publicación no fue el 1 de agosto, se eligió ese día simbólicamente para conmemorar el mes en que nació oficialmente el personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko.

La innovadora historia captó la atención de los lectores al presentar a un adolescente torpe y antisocial como su superhéroe, una descripción típicamente asociada con los compañeros.

Pero esta audaz decisión resultó ser una bendición para su creador, Stan Lee, quien conmovió a una generación de jóvenes que se sentían solos, rechazados o con dificultades para hacer amigos.

Spider-Man demostró que cualquiera puede ser un superhéroe e, incluso después de casi 60 años de existencia, sigue siendo tan popular como siempre.

Spider-Man tuvo su propia serie de cómics, «The Amazing Spider-Man», en marzo de 1963.

El personaje titular saltó a la fama y rápidamente se convirtió en parte integral del Universo Marvel, en constante expansión, interactuando con personajes recurrentes como la Antorcha Humana, el Increíble Hulk y Daredevil.

Los personajes secundarios del mundo de Spider-Man eran igualmente interactivos y coloridos, cautivando a los lectores, quienes desarrollaron una debilidad por ellos. Esto incluye a J. Jonah Jameson, el editor jefe anti-Spider-Man del periódico «Daily Bugle», las aficiones amorosas de Spider-Man, Gwen Stacy y Mary Jane Watson, y villanos disfrazados como el Doctor Octopus, el Duende Verde y Venom.

Spider-Man debutó en el Universo Cinematográfico de Marvel en el tercer acto de «Capitán América: Civil War» (2016).

El joven actor Tom Holland dio vida al trepamuros, quien había sido ignorado debido a los problemas legales y los derechos del personaje entre Sony Entertainment y Marvel Studios.