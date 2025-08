Pampeana resiliente: Sufrió un ACV, perdió un hijo, se hizo ultramaratonista y presentó un libro en Tucumán

Fabiana Torres, autora de “El reverso de las palabras”, hizo un cambio radical en su vida tras sufrir un infarto cerebral en 2011. Hoy es ultramaratonista y escritora, y plasmó su historia de resiliencia en un libro conmovedor.

La escritora pampeana Fabiana Torres conquista con su historia, con su resiliencia bien contada y trasciende las fronteras de la Provincia. Hace pocos días, presentó su primer libro “El reverso de las palabras” en San Miguel de Tucumán, a sala llena -tanto que los organizadores aseguran que fue necesario sumar sillas adicionales- y ya está en proceso la segunda publicación.

Entre todas las aristas interesantes que tiene el recorrido personal de la autora, hay que señalar que el uso del gentilicio pampeana porque es su tierra adoptiva, que siente como propia, aunque nació en Buenos Aires. A los 5 años su familia se instaló en la provincia y no se fue más. Actualmente vive en una casa que recicló en Winifreda, porque ama el campo y no le gustan las ciudades grandes.

Fabiana trabaja en el ámbito social, dentro de la estructura del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa, y descubrió dos grandes pasiones -correr y escribir- a partir de hechos fortuitos que marcaron su vida.

DEL ACV A LA ESCRITURA

La autora relató que en 2011 sufrió en ACV isquémico y le dejó un aprendizaje que recién comprendió mucho después. “Me hizo cambiar mis hábitos y al calzarme las zapatillas. Mis días comenzaron a medirse en kilómetros. Comencé a correr el 12 de marzo de 2017, el día de mi cumpleaños número 47. Fueron casi 5 kilómetros. Luego vinieron carreras de 6, 10, 13, 40 kilómetros de montaña. Hasta llegar a los 165”, expresó.

“Los kilómetros me estaban llevando a un profundo planteo: si podía subir montañas en carrera cómo no iba a enfrentar las pérdidas, miedos y dolores que me atravesaban. La primera prueba fue la muerte de mi hijo mayor, luego el ACV y finalmente el divorcio”, relató Torres.

“Los seres humanos siempre buscamos herramientas para superarnos y vencer limitaciones. De eso se trata mi libro, que logré editarlo como autora independiente y me está llenando de satisfacciones, como esta presentación en Tucumán. Mucha gente me conoce a través del deporte y así llega a interesarse en el libro”, cuenta Torres.

“Del ACV a la vida”, sintetiza la autora para explicar cómo un evento desagradable se transformó en motor de un cambio positivo. Cuando se convirtió en deportista empezaron a surgir desafíos. Uno de ellos fue tomarse un año de vacaciones sin goce de sueldo, en 2020, con la idea de recorrer, en bicicleta, España, Marruecos, el desierto de Sahara, Italia, Grecia y Turquía.

IMPONDERABLES

Pero aparecieron imponderables: primero, una detención domiciliaria en Marruecos, por una presunta infracción (ingresar a un lugar no permitido). En esos 39 días que pasó durmiendo en casa de una familia, arriba de una alfombra y sufriendo el frío, empezó a escribir como una actividad terapéutica.

“Lo poco que tenés es mucho. Porque hay que vivir con eso”, resume Torres, que tras aclararse el mal entendido y recuperar la libertad se encontró con otra barrera: la pandemia de Covid-19. Con todas las fronteras cerradas, debió quedarse un año en Marruecos y no pudo continuar con el plan previsto.

Aún así, atesora momentos increíbles de su derrotero de viaje. Por ejemplo, haber presenciado, en el desierto de Sahara, el mágico momento en el que pueden verse el sol y la luna al mismo tiempo. “Ese fenómeno, llamado conjunción, te cambia la perspectiva y hace que en lugar de preguntarte ¿por qué a mí? empieces a pensar en para qué”, DIJO.

En ese período de exilio obligado se dedicó a escribir lo vivido entre la gente de las diferentes ciudades y aldeas del pueblo islámico. No es un detalle menor que lo haya hecho en el incómodo teclado de un teléfono celular. En su libro, los relatos nos llevan a un viaje más profundo, que no se cuenta en kilómetros: el viaje interior hacia un crecimiento espiritual y un aprendizaje que no figuraba en ninguna hoja de ruta.

Fabiana consideró oportuno agradecer a la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad del Gobierno de La Pampa por haberse constituido en un canal vital para visibilizar su obra en el interior provincial, algo que para una autora independiente resulta fundamental.