Bragulat: “Mientras la Nación persigue clubes, La Pampa los potencia”

El gobernador Sergio Ziliotto recibió al ex rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Jorge Bragulat, autor de un libro que analiza el rol de los clubes desde la economía social. “Mientras la Nación persigue clubes, La Pampa los potencia”, afirmó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, recibió en su despacho al doctor Jorge Bragulat, especialista en Economía Social y reconocido académico, quien le entregó personalmente su libro «Los clubes como asociaciones civiles. Una mirada desde la Economía Social y Solidaria».

La obra compila las clases dictadas en la Diplomatura en Clubes que coordina en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y plantea una defensa firme del rol comunitario de estas entidades frente al avance de los proyectos privatizadores.

Bragulat elogió el Programa Provincial de Fortalecimiento a los Clubes, que incluye una inversión de 5.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura y promover la inclusión social.

“Solicité esta entrevista porque quería acercarle el libro al Gobernador y felicitarlo por esta política. En un contexto nacional donde los clubes son perseguidos y se intenta imponer el modelo de sociedades anónimas deportivas, La Pampa representa una estrategia de avanzada. Valora el rol social, comunitario y solidario de los clubes”, afirmó tras el encuentro.

El economista señaló que los clubes son mucho más que espacios deportivos: “Son lugares de encuentro, de participación, de solidaridad, donde no importa la clase social, todos se sienten parte. En La Pampa, pese a no contar con grandes urbes, hay instituciones muy consolidadas. Esos clubes no necesitan ser grandes para sostener una cultura comunitaria profunda”.

DIPLOMATURAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y CLUBES

Durante la conversación con el mandatario, Bragulat planteó la posibilidad de articular futuras acciones académicas en conjunto con la Provincia. “Le contamos al Gobernador que desde la UNTREF dictamos una diplomatura virtual sobre economía social y clubes. Le interesó mucho lo que estamos haciendo y quedó abierta la puerta para coordinar actividades conjuntas de formación o difusión”.

También explicó que su libro recopila contenidos sobre funcionamiento institucional, gestión financiera y sostenibilidad de los clubes como empresas sociales. “En Argentina el deporte se desarrolló a través de los clubes, a diferencia de Estados Unidos que lo hizo mediante universidades o Europa donde lo impulsan los Estados. Acá fue la comunidad la que se organizó. Y eso hay que defenderlo”.

LAS SAD

Cuestionó el modelo de sociedades anónimas que impulsa el Gobierno nacional: “No vienen por los clubes, vienen por el fútbol y por el dinero que mueve. Si los clubes se privatizan, ¿quién gana cuando ganan? El capital, no la comunidad. En cambio, hoy cuando gana el equipo decimos ‘ganamos’, aunque no hayamos jugado. Porque el triunfo es colectivo. Con las sociedades anónimas, el hincha es un consumidor más”.

Finalmente, el autor celebró que La Pampa mantenga un enfoque contrario al modelo privatizador: “Hay un intento de asfixiar económicamente a los clubes desde Nación para forzar su privatización. Pero en La Pampa se toma el camino contrario: se los fortalece. Y eso no es solo inversión en infraestructura, es una decisión política de cuidar los espacios donde se construye comunidad. Por eso agradezco profundamente haber sido recibido por el gobernador. Coincidimos en mucho”.



UN ACADÉMICO CON TRAYECTORIA

Bragulat es doctor en Ciencias Económicas, dirige el Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Fue rector y docente de la Universidad Nacional de La Pampa, y profesor en las universidades de Buenos Aires y de Barcelona (España).

A fines de 1975 fue desplazado de su cargo en la UNLPam tras la intervención a las universidades. Fue detenido en noviembre de ese año y permaneció preso en Devoto y Resistencia hasta julio de 1976, cuando se exilió en Europa.