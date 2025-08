Bensusán calificó el veto de Milei como «inhumano, regresivo e inconstitucional»

El senador Daniel Bensusán consideró que el veto de Javier Milei es «un acto profundamente inhumano, regresivo e inconstitucional. Este veto no es una política de Estado. Es una política de abandono».

Luego de que el presidente vetara las leyes de Emergencia en Discapacidad, Moratoria Previsional y el aumento en jubilaciones y pensiones, el legislador dijo que Milei «será recordado por la sociedad argentina como el presidente que desprecia a los argentinos»

«Vetar estas leyes es vetar el derecho a una vejez digna, el acceso a una inclusión previsional para quienes no pudieron reunir los 30 años de aportes y, lo más cruel, vetar la posibilidad de asistencia urgente a personas con discapacidad que hoy no tienen garantizados tratamientos, traslados ni prestaciones básicas.»

«Quienes defienden las ideas libertarias directamente recurren a argumentos falaces, al momento de justificar los vetos. La prórroga de la moratoria previsional permitirá que centenas de miles de argentinos puedan jubilarse. Nadie les regalará nada, es solo la posibilidad de completar sus aportes para jubilarse. Deben pagar igual. De lo contrario, perderán lo aportado hasta ahora. Y uno bien puede preguntarse ¿Quién se hará cargo de esas personas mayores que no tendrán el beneficio de la jubilación? ¿Quién pagará sus medicamentos, quién sus tratamientos médicos?», analizó.

Más adelante añadió que «no sé puede echar culpas al congreso del fracaso económico, como pretende argumentar. Desde este Congreso, muy a nuestro pesar, se delegaron facultades y ni aun así logran políticas económicas y sociales que lleven tranquilidad a la gente.

La ley de aumento de las jubilaciones es un reconocimiento económico a quiénes más perdieron con este plan económico. No es una chicana política, nuestras jubiladas y jubilados son quiénes debieron soportar la carga más pesada del ajuste Milei y Caputo».

«En tiempos donde debe primar el diálogo, el presidente opta por no escuchar. Es imposible que tenga diálogo con las provincias, cuando les mete la mano en los bolsillos y hace lo que quiere con los recursos federales. No puede haber diálogo, cuando avanza sobre las instituciones. Tampoco cuando sigue haciendo recaer el peso de sus desaciertos en los que menos tienen. Milei y sus simpatizantes libertarios deben tener en claro que el diálogo empieza cuando las partes se escuchan, no cuando una de ellas arranca con una trompada.», concluyó.

Defensa del Congreso

Bensusán también se refirió a la importancia del Congreso de la Nación como institución de la Democracia y a la vuelta del veto, que deberá ser analizado en los recintos parlamentarios.

«El Congreso de la Nación debe seguir siendo el lugar desde donde se legisla para la gente. No puede transformarse en un lugar de roscas y prebendas, para perjudicar a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores. El Congreso debe es el lugar donde representantes de la gente y de las provincias hagan leyes que beneficien a todos», manifestó.

«No hay plata para los jubilados y las personas con discapacidad, pero sí para negociar voluntades legislativas, para apretar a las provincias, y para repartir entre los que más tienen. Se debe tener responsabilidad institucional «.

Finalizó reflexionando que «este es un ajuste económico disfrazado de épica libertaria, que castiga a quienes no pueden defenderse en igualdad de condiciones: los jubilados, los discapacitados, los adultos mayores pobres.»