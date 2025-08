Elecciones 2025: UCR y Fre.Gen desempolvan el Frepam y el PRO se uniría con LLA

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Federico Guidugli, le confirmó que la UCR irá a las elecciones legislativas de octubre en una alianza con el Partido del Frente que preside Claudia Giorgis. Todavía sin confirmar quiénes serán los candidatos, el radicalismo reedita de esta manera lo que fue el Frepam, por ejemplo hasta diciembre de 2023, en el bloque del Concejo Deliberante de Santa Rosa, con una histórica aliada como Giorgis.

El histórico dirigente radical Pedro Salas se manifestó en sus redes sociales, respecto del armado radical, publicó el diario La Arena. «La UCR La Pampa echa mano a un armado ficticio para intentar salvar su negligencia en el proceso interno de selección de candidatos para octubre. El FreGen, nuestro aliado histórico, hoy carece de ‘personería’ política y no está en condiciones legales de conformar un Frente Electoral», aseguró.

De esta manera, se rompe una sociedad electoral con el PRO que funcionó aceitada hasta ahora y con distintas denominaciones – Cambiemos y Juntos por el Cambio- les permitió obtener cargos legislativos y ejecutivos en la provincia.

En este contexto, al igual que en Provincia de Buenos Aires y en sintonía con las declaraciones de Mauricio Macri -que afirmó que partido amarillo tenía como objetivo colaborar con el oficialismo nacional-, el PRO pampeano habría decidido correr con el caballo del comisario y acoplarse al espacio que en La Pampa conduce Adrián Ravier.

Los rechazos fueron clave.

La sucesión de rechazos de los principales referentes del partido centenario se convirtió en clave para la ruptura final con el PRO. En principio la última asamblea partidaria definió que el radicalismo debía conformar un frente con partidos con los que hubiera tenido alianzas previamente, cerrando así la puerta a una conformación conjunta con La Libertad Avanza y CO.

Luego de eso, el nombre que generaba el mayor consenso dentro del radicalismo era el de Martín Berhongaray, quien se bajó de esa posibilidad porque su objetivo es ir por la gobernación en 2027, y no quiere que su postulación a la Cámara Baja se convierta en una testimonial. Luego se barajaron nombres como el ex diputado Francisco Torroba; el presidente del bloque radical en la Legislatura pampeana, Hipólito Altolaguirre y el intendente de General Acha, Abel Sabarots, pero todos declinaron una posible candidatura.

Cuando todos los cañones apuntaban a la actual diputada nacional Marcela Coli, como cabeza de la boleta radical en octubre, fue la propia Coli quien desde sus redes sociales anunció que se volvía a la casa. «No voy a aceptar condicionamientos a una forma de actuar que no condice con los principios que he tenido», planteó. Hasta el nombre del «desaparecido» desde 2021, ex senador Juan Carlos Marino apareció en las últimas horas, pero también manifestó su deseo de volver a ser candidato a gobernador en 2027.