Shakira cantó por primera vez «Men In This Town» y se volvió furor en redes

Shakira sorprendió a sus fanáticos durante su show en Los Angeles al interpretar por primera vez su tema «Men In This Town». Si bien la canción no es nueva porque forma parte del álbum «Loba», presentado en el año 2009, es la primera vez que Shakira la canta sobre un escenario.

Los fans agradecieron a la cantante y la volvieron tendencia en redes sociales ya que Shakira está proponiendo que sean sus seguidores los que pidan los temas para que ella pueda complacerlos en los shows.

Shakira regresará a la Argentina en diciembre. La cantante colombiana eligió nuestro país para cerrar la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, con dos nuevos conciertos en el Estadio Vélez Sarsfield los días 8 y 9 de diciembre.

Este tramo del tour llevará por subtítulo “Estoy Aquí”, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional. Serán dos shows completamente renovados, con el que además celebrará los 30 años de su icónico álbum Pies descalzos (1995).

Shakira celebró la noticia con un mensaje directo y personal a sus fans: «¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos».

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: “La Tortura”, “Ojos Así”, “Monotonía”, “La Bicicleta”, “Te Felicito”, “Shakira-BZRP Music Session #53”, entre muchas otras. En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).

En marzo pasó por Argentina con un éxito arrollador agotando todas las localidades en el Campo Argentino de Polo, donde ofreció dos shows impecables. El anuncio de su regreso y la locura en la venta de tickets donde se agotaron todas las entradas para sus dos fechas en Estadio Vélez, confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar esta etapa.