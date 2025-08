Castense presentará un cortometraje en el Festival Nacional de Cine en General Pico

El castense Angelo Barreto presentará el cortometraje “Bellezas de la muerte” en la sección Muestra Pampeana de la IX edición del Festival Nacional de Cine que organiza la Asociación Italiana XX de Septiembre, y comenzará mañana en las salas de General Pico. “Es increíble porque es un pequeño sueño hecho realidad poder ver tu producción en un cine real”, destacó.

Esta será la segunda participación de Barreto en el Festival Nacional de Cine de General Pico. El año pasado presentó el cortometraje “Arte” donde participaron las castenses Graciela Gauna y Norma Fortunsky. En esta ocasión presentará “Bellezas de la muerte” donde tiene una pequeña participación, y las actrices principales son su hermana Luana Barreto y la chilena Alexa Guzmán Acuña, y se filmó en Río de Janeiro.

“El trabajo del año pasado me encanta porque es un poeta con su parte más oscura teniendo un dialogo filosófico en medio del campo”, dijo Barreto. “Este año es un corto que lo hice en Río de Janeiro que trata de como uno puede llegar con sus pensamientos hasta cometer acciones que nunca pensó que iban a pensar, por creer que sus pensamientos pueden ser ciertos o creer en todo lo que uno piensa”, relató. “Creer –continuó- que su experiencia y visión son reales, obnubilar su mente y no podemos ver desde otras perspectivas y así cometer actor aberrantes como un crimen u otras acciones que creemos que no la vamos a hacer”.

«Es increíble».

“La producción no será parte de la competición, sino que participaremos en la categoría de los pampeanos, donde estamos los que recién empezamos o tenemos producciones independientes, tendremos la oportunidad de mostrar nuestros cortometrajes en la pantalla grande”, destacó Angelo Barreto.

El entrevistado destacó que ambos trabajos hizo el guión, la dirección, las cámaras y el sonido porque “cuando sos independiente no tenes presupuesto para contratar otras personas”. Solamente la posproducción la hizo Juan Camilo Pérez, que “es un amigo de Colombia”.

Según Barreto, Bellezas de la muerte “está lindo” y “está basado en un cuento mío que lo adapte al cine”. En la misma categoría se presentarán 16 trabajos de productores pampeanos.

El joven castense, un verdadero trotamundo que ha recorrido varios países en bicicleta, se considera un “autodidacta, que escribe, filma y envía material a las competencias, porque está “incursionando lentamente” en el mundo del cine. “En los momentos que puedo hago de cine, porque tengo que vivir, tengo que pagar el alquiler, así que pinto casas y cuando tengo un dinero o apoyo extra, me dedico a producir porque hacer cine es caro. Pero, se puede hacer algo con una buena historia, una buena cámara y una buena actuación, y ahí mata billetera”, destacó.

-O sea que pintas, escribís y también haces cine…

-Sí, un guión de una película fue seleccionado para un laboratorio que se hará en este Festival de General Pico y eso está bueno para adquirir más conocimientos. Como está realidad no está muy buena, para mí el cine es construir una realidad paralela y me encanta expresarme en cine y es una emocionalidad muy directa.