Costa Brava de General Pico campeón de la Copa Integración «Centenario de la LPF»

Costa Brava y Racing Club empataron en un tanto por bando en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, y el equipo piquense se consagró campeón de la Copa Integración “Centenario Copa Liga Pampeana de Fútbol”, porque cerró un global de 3 a 2. Los goles fueron convertidos por Isaías Similán para los castenses, y empató Tobías Gómez. El equipo albo terminó con un jugador menos por la expulsión de Renzo Frank en el segundo acto.

En un partido muy parejo los albirrojos y los albinegros no se sacaron ventaja. Y el resultado favoreció a los costeros, porque habían ganado 2 a 1 el partido “de ida” que se jugó –la semana pasada- en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex.

El equipo que actualmente juega en el Torneo Federal A pudo dar la vuelta olímpica en su estadio, para celebrar la obtención de un campeonato que se jugó “entre semana” para celebrar los 100 años de la liga del norte pampeano.

GOL ALBO

Racing Club salió decidido a tratar de revertir la serie, y se pudo ir al descanso con un gol de diferencia. A los 43 minutos, se produjo una jugada confusa, porque un jugador costero tocó el balón con mano dentro del área, pero el árbitro Cuello no la sancionó. El balón corrió hacia el sector del córner izquierdo, la recuperó Pascual para sacar un centro, el balón cruzó toda el área chica e Isaías Similán la capturo, para definir al primer palo y colocar el 1 a 0.

EMPATE COSTERO

En el complemento Costa Brava salió a buscar el arco de Bellendier, y rápidamente –a los 3 minutos- llegó el empate, en una muy cuestionada jugada donde los castenses reclamaron posición adelantada del goleador costero, pero el árbitro Cuello no dudó en sancionar el medio del campo de juego. La jugada comenzó con un centro de López que peinó un jugador piquense y apareció solo Tiago Gómez para vencer a Bellendier y establecer el empate.

Los más de 40 minutos restantes se desarrollaron con Racing Club atacando, muchas veces como pudo y otras con muchas limitaciones ofensivas; y Costa Brava defendiendo y tratando de salir con rápidos contragolpes.

Racing Club pudo ponerse en ventaja con un cabezazo de Frank que pasó cerca del poste de Vallejo, después Zacarías recibió solo en el área chica, pero se apresuró y el balón quedó en las manos del guardameta piquense. También los costeros tuvieron una clara chance, cuando Sosa desbordó por la derecha, eludió a Bellendier y el balón impactó en el poste izquierdo.

Las chances castenses se acotaron a los 38 minutos, cuando se fue expulsado Renzo Frank, y con un jugador menos trató de avanzar, pero chocó constantemente con la poblada línea defensiva piquense, que espero el pitazo final para festejar la obtención del campeonato.