jueves 7, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
DAFAS anunció un nuevo concurso de dibujos para estudiantes de Nivel Primario

Dibujos concurso dafas 28julio2025

En el marco del 40° aniversario de la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS), presentó el 10° certamen de dibujos “Mi deporte favorito”, destinado a niños y niñas que asistan a establecimientos públicos o privados del Nivel Primario en la provincia de La Pampa.

El concurso –que cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación de la Provincia- se efectúa por décimo año en agosto, en el marco del Mes de las Infancias.

Como premios, habrá seis bicicletas con cascos para las y los participantes premiados, además de órdenes de compra de $ 200.000 para material didáctico destinadas a las escuelas de los dos primeros puestos de cada categoría.

Los trabajos podrán enviarse a DAFAS entre el 1 y el 31 de agosto de 2025 (calle Pellegrini 385 de Santa Rosa, CP 6300) o a través de las agencias oficiales de toda la Provincia. Se podrá participar con dibujos en dos categorías: 1 (1º, 2º y 3º grado) y 2 (4º, 5º y 6º grado).

El objetivo es promover la reflexión sobre la temática para que niños y niñas plasmen en sus dibujos escenas de deportes que desarrollen en la escuela, barrio, localidad, o ciudad de la provincia de La Pampa.

Las bases y condiciones podrán consultarse desde este link o solicitarse al email [email protected].

