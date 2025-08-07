jueves 7, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba en el show de Lali Espósito

Espositolali obelisco 6agosto2025

La Policía de San Juan detuvo al supuesto autor de la amenaza de bomba que demoró el inicio del recital de la cantante Lali Espósito, en el Estadio Aldo Catoni, el viernes 1 de agosto.

El hombre de 74 años fue identificado como Juan Carlos Salem, quien habría confesado haber llamado al 911 y causó temor entre los fanáticos de la artista por la intimidación.

La aprehensión se concretó en su domicilio del barrio La Bebida, ubicado en la avenida Ignacio de la Roza, departamento de Rivadavia, donde las autoridades incautaron un arma calibre 22, según informó el portal del Diario de Cuyo.

Detenido amenaza bomba show espositolali 6agosto2025

Los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem ordenaron el allanamiento y formularon cargos contra Salem por intimidación pública, al tiempo que fue trasladado a la Seccional 34°.

“Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada…”, dijo el hombre que anunció la amenaza.

Finalmente, y tras comprobarse que no había riesgo para los espectadores, se autorizó el inicio del show a partir de las 22.30.

