Elecciones 2025 en La Pampa: Dos frentes confirmados y la UCR espera una resolución judicial

Los tres frentes electorales, minutos antes de las 18 horas, presentaron la documentación en la Justicia Electoral, para competir en las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. El PJ y varias agrupaciones presentaron el Frente “Defendamos La Pampa”; La Libertad Avanza y el PRO competirán como “Alianza La Libertad Avanza”; y la UCR aún no tiene claro si competirá con el Frente “Cambia La Pampa” o con la histórica Lista 3, por la Justicia se debe expedir en la presentación que realizó el Partido del Frente (Fre.Gen) porque no contaría con personería jurídica.

Los pronósticos ya anticipan un escenario de polarización entre el Partido Justicialista y sus aliados nucleados en “Defendamos La Pampa”, y la “Alianza La Libertad Avanza”.

INCERTIDUMBRE RADICAL

El primero en llevar los papeles a la sede de Avenida San Martín fue el frente «Cambia La Pampa», compuesto por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido del Frente (Fregen). Este espacio igualmente no está confirmado, porque al Fregen se le declaró la caducidad de la personería al no cumplir con la cantidad mínima de afiliados. La sentencia «no está firme», explicaron fuentes judiciales, porque la agrupación política apeló la decisión.

En caso de sufrir un revés, desde el radicalismo aseguraron que irán en soledad y desempolvarán la «Lista 3». Para anticiparse, este sábado realizarán una asamblea virtual desde las 14 para confirmar la fecha de las internas partidarias para elegir candidato, votación que está prevista para el 15 de agosto.

“DEFENDAMOS LA PAMPA”

El otro espacio que se presentó -este jueves- se denomina «Defendemos La Pampa». Se trata de la alianza que encabeza el Partido Justicialista pampeano, acompañado del Partido Humanista, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro y Pueblo Nuevo. Es preciso destacar que el peronismo logró sumar a otros partidos como adherentes, debido a que no cuentan con personería para integrar formalmente el frente. Se trata de Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie

Tras oficializar la inscripción, lanzaron la campaña formal bajo el nuevo sello. «Defendemos la salud, defendemos la educación, defendemos el desarrollo, frente ‘Defendemos La Pampa'», fue el mensaje dado a conocer desde el partido a través de sus redes.

VIOLETAS

El PRO se alió al partido libertario en La Pampa y participarán como «Alianza La Libertad Avanza».

La denominación eliminó la identidad del macrismo y apuesta a traccionar votos con la marca La Libertad Avanza, aprovechando el apoyo que aún tiene Milei, pese al brutal ajuste que aplicó desde su llegada a la Presidencia.

Este acuerdo contempla que la boleta será violeta y la encabezará el referente de la Fundación Faro, Adrián Ravier. El segundo lugar lo ocupará Adriana García en representación del PRO al igual que el cuarto lugar, aunque aún no se lo asoció a ningún nombre.

POLARIZACIÓN

Todas las proyecciones anticipan una elección fuertemente polarizada entre el peronismo y la alianza libertaria.

Entre las fuerzas opositoras dejaron trascender encuestas -desactualizadas- donde ya se anticipaba un escenario sin tercios.

Esos sondeos presentaban que la unión de LLA y el PRO provocaba una polarización con el PJ, y el que iba por fuera no llegaba al 7 por ciento.En este esquema, el peronismo registraba una leve ventaja.

«Hay que jugar la elección y ver», aclaró un dirigente del PRO, sin desconocer que la imagen del Gobierno nacional no es la misma, lo que podría incidir en los cálculos.

Recientemente, Ravier trazó un panorama similar. El dirigente consideró que no habrá una elección de tercios, sino que será una disputa entre dos espacios.

En el peronismo observan un escenario de las mismas características, aunque se entusiasman con el impacto que tendrá la decisión del radicalismo de ir por fuera. Esto, coinciden algunos dentro del PJ pampeano, podría restarle votos a los libertarios y ampliar las chances del oficialismo provincial.

«No se logra un escenario de tres tercios, porque la UCR en una lectura actual no llega a suponer un tercio. Entonces, se daría una polarización entre nosotros y los libertarios, donde la UCR jugando por fuera resta por oposición y nos da más chances», opinó un dirigente.