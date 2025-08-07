La Pampa paga la jubilación mínima más alta del país: $753.979 en agosto

Acumula una suba del 30 % en primer semestre, al igual que los agentes públicos en actividad. Producto de la movilidad permanente de las jubilaciones provinciales y de la vigencia del 82 % móvil, el incremento de los salarios de agentes estatales activos para este mes de agosto se trasladó una vez más a los haberes jubilatorios.

Estos nuevos valores representan una suba acumulada del 30% durante el primer semestre del año, duplicándose así la inflación de 15% registrada en el mismo período. En tanto, la jubilación mínima nacional se ubica en los $ 384 mil, bono incluido.



El Instituto de Seguridad Social (ISS) de La Pampa informó que en el mes de agosto los haberes de jubilados y pensionados provinciales recibirán un aumento del 4,04%. Con esta actualización, la jubilación mínima en la Provincia se eleva a $753.979, manteniéndose como la más alta del país.



El organismo provincial destacó que este incremento, que se liquidará el próximo 25 de agosto, representa una suba acumulada del 30% durante el primer semestre del año, lo que significa una recuperación real del 13,1% frente a la inflación registrada en el mismo período, que fue del 15%. De esta manera, el sistema previsional pampeano supera al aumento del costo de vida, manteniendo el poder adquisitivo de sus beneficiarios y los haberes sobre el nivel de pobreza.



La diferencia con el sistema nacional es notoria: mientras que en La Pampa la jubilación mínima asciende a $753.979, los beneficiarios de ANSES percibirán desde agosto un haber mínimo de $314.305,37, al que se suma un bono extraordinario de $70.000, totalizando $384.305,37. Aun con ese refuerzo, la jubilación nacional es prácticamente la mitad de la que se paga en la Provincia.