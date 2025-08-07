Pampeano debutó en la Primera División de San Lorenzo con una victoria frente a Vélez Sarsfield

El joven futbolista de Ingeniero Luiggi, Juan Cruz “El Gringo” Rattalino, debutó en la Primera División de San Lorenzo, que –esta noche- derrotó 1 a 0 a Vélez Sarfield en el estadio Pedro Bidegain, por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Matienzo de Ingeniero Luiggi posteó en sus redes sociales que el debut de Rattalino es un “hecho histórico” que “quedará en la historia” institucional, porque es el primer futbolista del “semillero” tripero que llega a jugar en la Primera División A del fútbol argentino.

La institución albinegra recordó que Rattalino lució la casaca número 5 en las divisiones inferiores, y en San Lorenzo de Almagro lució el número 40.

El único gol de la victoria de San Lorenzo, fue convertido a los 27 minutos del primer tiempo por el delantero Alexis Cuello, que empujó la pelota al gol tras una buena jugada del extremo Ezequiel Cerutti.

Con el triunfo, el equipo dirigido por Damián Ayude alcanzó la cima de la zona B, con ocho puntos, mientras que el “Fortín” es sexto con cinco unidades.

En la próxima fecha, el “Ciclón” deberá enfrentar al vigente campeón, visitando a Platense el próximo sábado 16 de agosto a partir de las 14:15 horas, mientras que el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Independiente el mismo sábado, a las 20:30.

ALEGRÍA TRIPERA

“Este debut no es solo un sueño cumplido para ese niño que jugaba con una pelota por las calles de Ingeniero Luiggi y nuestro predio, sino también para toda su familia y para nuestro club”, destacaron.

“Nuestra institución siempre soñó con ver a uno de los suyos en lo más alto… ¡Hoy se cumplió!. Desde nuestras canchas y vestuarios hasta una de las ligas más importantes del mundo, llevando en el corazón nuestros colores y valores”, resaltaron.

Además, felicitaron “a cada profesor, entrenador y compañero que fue parte de la formación de Juan”. “Felicitaciones para vos, Gringo, por este histórico y enorme logro. Ahora a disfrutar, luego a seguir por mucho más”, concluyeron.