Presentaron los nuevos Mapas Turísticos de las regiones Pampa Central y Puerta del Este

Funcionarios de la secretaria de Turismo encabezaron el acto de entrega oficial de los Mapas Turísticos correspondientes a las regiones Pampa Central y Puerta del Este, junto a autoridades municipales, referentes regionales y representantes del sector privado.

Las localidades que forman parte de Puerta del Este son Anguil, Uriburu, La Gloria, Lonquimay y Catriló, mientras que Pampa Central está integrada por General Acha, Ataliva Roca, Quehué, Chacharramendi, Puelches, Naicó, Cuchillo Có y La Reforma.

Durante el acto, el secretario de Turismo, Saúl Echeveste, destacó el valor estratégico de esta presentación porque desde el comienzo de la gestión «nos propusimos federalizar el turismo pampeano”. “Detrás de las 80 localidades de La Pampa hay algo que potenciar y mostrar. Todas son importantes y teníamos que hacerlas conocer, de norte a sur, de este a oeste”, dijo

En el marco del evento, también se celebró la firma de un convenio para que el Mercado Artesanal de La Pampa tenga presencia en Ataliva Roca y General Acha, permitiendo la comercialización de productos elaborados por artesanas y artesanos de toda la Provincia, fortaleciendo así el circuito artesanal pampeano.

El cierre de la jornada estuvo a cargo del dúo Bravío Folklore de Lonquimay, acompañado por el Ballet Cielo Pampa de Ataliva Roca.

La actividad finalizó con una degustación de productos regionales ofrecidos por el sector privado, reafirmando la identidad cultural y gastronómica de cada territorio.