jueves 7, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
San Cayetano en Castex: Baigorria pidió por el trabajo para que los fieles «ganen el pan de cada día»

“San Cayetano te pedimos por el trabajo, para ganar nuestro pan de cada día, no queremos un regalo…sino ganar nuestro pan”, expresó el cura párroco Juan Carlos Baigorria, en la tradicional misa a San Cayetano que se realizó –este jueves 7- en Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Eduardo Castex.

Con una importante cantidad de fieles se rezó la misa en honor al santo del trabajo, el pan y la familia, donde también se realizó la bendición del pan que se repartió entre los presentes.

En otra secuencia de la homilía el sacerdote dijo “Dios no se olvidó de nosotros, pero cuando no practicamos la justicia y cuando no respetamos al prójimo, no podemos tener paz”.

“Dios nos pone a San Cayetano como un ejemplo a imitar, este santo amoó a Dios y trabajó por el bien de sus hermanos toda la vida”.

Después de la misa se realizó una feria de platos donde se recaudó dinero para  los gastos que demanda el mantenimiento de la Capilla emplazada en el Barrio Gancedo.

