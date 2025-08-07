San Cayetano en Santa Rosa: “No aceptamos un modelo que descarta jubilados, trabajadores y niños”

Las CTAs y sectores de la CGT marcharon por las calles de Santa Rosa para pedir paz, pan, tierra, techo y trabajo, en la jornada que se conmemora el Día de San Cayetano, uno de los santos más venerados de la tradición católica argentina al ser considerado el patrono del pan y del trabajo. “Frente al ajuste cruel del gobierno de Milei, nos movilizamos porque no aceptamos un modelo que descarta a jubilados, trabajadores, niñeces y sectores populares”, destacaron en un comunicado de prensa.

“Denunciamos el hambre planificado, el desmantelamiento del Estado, la represión, el abandono de la salud y la educación, y la entrega de nuestros recursos”, plantearon los militantes de las CTA y sectores de la CGT pampeana.

“En La Pampa también sufrimos este ajuste. Nación retiene recursos que son del pueblo pampeano y deja a la provincia a merced del deterioro de rutas, el colapso del sistema de salud y el empobrecimiento generalizado”, plantearon.

“Nos organizamos en unidad para defender nuestros derechos y construir un país con justicia social. No vamos a pagar la crisis con el hambre del pueblo”, concluyeron.