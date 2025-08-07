«Sol negro», una de las series del momento que arrasa en Netflix

Netflix presentó el 9 de julio de 2025 “Sol negro” (Soleil noir), una miniserie de seis episodios que ha irrumpido entre las más vistas en la plataforma.

Creada por Nils-Antonine Sambuc y dirigida por Marie Jardillier y Édouard Salier, esta producción francesa ofrece un thriller familiar ambientado en la belleza engañosa de la Provenza.

Sinopsis

La historia sigue a Alba (Ava Baya), una joven madre que huye de un pasado tormentoso y comienza a trabajar como recolectora en una plantación de rosas en la Provenza. Poco después de su llegada, el jefe es encontrado muerto, y ella se convierte en la principal sospechosa.

El giro más impactante ocurre cuando Alba descubre que el fallecido era su padre biológico, y ella ha sido designada como su heredera. Así, se ve inmersa en una lucha de poder con una poderosa familia que desea mantener intactos sus privilegios.

Reparto principal

-Ava Baya como Alba

-Isabelle Adjani como Béatrice, la matriarca que hará lo imposible por proteger su legado

-Thibault de Montalembert encarna al patriarca fallecido

-Guillaume Gouix, Louise Coldefy, Claire Romain, Simon Ehrlacher y Nicolas Vaude completan el elenco central

¿Por qué verla?

-Una trama cautivante donde los secretos familiares y las traiciones se entrelazan con la lucha por la verdad y la supervivencia.

-Actuaciones destacadas, especialmente la presencia imponente de Isabelle Adjani en un papel clave.

-Ideal para maratones intensos de fin de semana: narrativa directa, tensionante y emotiva.