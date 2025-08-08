Cinco aspirantes rindieron para ser fiscal adjunto en Eduardo Castex

De los siete inscriptos, finalmente cinco dieron la prueba y fueron entrevistados por los integrantes del Consejo de la Magistratura, para determinar el fiscal adjunto de Eduardo Castex. Los exámenes se realizaron –por primera vez- en el Salón Azul y la Sala 5 de la UNLPam, porque se presentaron 27 aspirantes para ocupar cargos también en las fiscalías adjuntas de Santa Rosa, General Pico y General Acha.

Los participantes rindieron exámenes escritos fueran bajo la modalidad de múltiple choice u opción múltiple, en la que se formula una pregunta con varias respuestas alternativas y el concursante debe seleccionar la o las correctas.

Hubo inscriptos que se anotaron en más de un concurso. Del listad ooriginal de 41 postulantes, se presentaron 27 inscriptos en los cuatros concursos, lo que significa que un tercio no se presentó a cumplir con las pruebas.

El Consejo estuvo encabezado por su presidente, y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; a quien acompañaron el director general de Justicia, Marcos Augusto González, en representación del Poder Ejecutivo; y el diputado provincial Hernández Pérez Araujo, en nombre del Poder Legislativo.

Los representantes por la matrícula de los abogados fueron variando de acuerdo a cada circunscripción judicial. En las entrevistas por los cargos de la Primera Circunscripción (Santa Rosa y Eduardo Castex) participó el abogado Marcos Paz; por el de la Segunda Circunscripción (General Pico), Dina Estela Deballi; y por el de la Tercera Circunscripción (General Acha), María Gabriela Bequis.

En el concurso para la fiscalía adjunta de Eduardo Castex dieron la prueba y fueron entrevistados: Carlos Alberto Álvarez Ciaffoni, Lorenzo Miguel Bravo Canestro, Yanina Vanesa Cluster, Enzo Paolo Rangone y José Luis Coito.