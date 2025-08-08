Confirmado: La UNLPam comenzará a dictar la carrera de Medicina en 2026

La carrera de Medicina comenzará a dictarse en la UNLPam a partir del primer cuatrimestre de 2026. El rector Oscar Alpa recibió la confirmación de la Comisión Nacional de Evaluaciones y Acreditación Universitaria (Coneau) que se aprobó el plan de estudios.

“Desde el año pasado, la Facultad de Ciencias de la Salud presentó la propuesta ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) para su evaluación.

Este viernes, el rector Oscar Alpa recibió la confirmación oficial: el plan de estudios fue aprobado”, posteo en sus redes sociales la UNLPam. “¡La universidad pública sigue creciendo, ampliando derechos y formando profesionales comprometidos con su comunidad!”, destacaron.

PLAN DE ESTUDIOS

El objetivo trazado inicialmente fue que la carrera de Medicina de la UNLPam tuviera una reducción de “los tiempos enciclopedistas” para que los estudiantes “trabajen más con el nivel de adquisición de competencias, intensificando la participación precoz de los futuros alumnos en el ámbito hospitalario”.

“La adquisición de competencias con fundamentos académicos adecuados generará profesionales mucho más eficientes, a la hora de salir a trabajar y en el contacto con la comunidad», indicaron quienes trabajaron –desde el inicio- en el plan de estudios.

DONACIÓN Y EDIFICIO

El Gobierno provincial donó a la UNLPam un predio para que se conforme un Campus de Salud, donde estén incluido el el Hospital René Favaloro y un Hospital Escuela, integrando el Hospital Lucio Molas (que está siendo refuncionalizado), el Centro de Medicina Nuclear para la atención de patologías oncológicas; un área de simulación de última generación recientemente inaugurada y las aulas que conformarían la Faculta de Ciencias de la Salud.

El predio tiene 8.500 metros cuadrados y fue cedido a título gratuito, y está destinado para la construcción de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de La Pampa».