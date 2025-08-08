Consejo de la Magistratura: Tomaron exámenes en la UNLPam a 27 aspirantes para cuatro fiscalías

El Consejo de la Magistratura tomó exámenes por primera vez en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, y lo hizo con un número inusual de postulantes: 27 aspirantes rindieron para ocupar los cuatros cargos de fiscalías adjuntas en Santa Rosa, Eduardo Castex, General Pico y General Acha.

La otra novedad fue que, debido a esa cifra, el Consejo dispuso que los exámenes escritos fueran bajo la modalidad de múltiple choice u opción múltiple, en la que se formula una pregunta con varias respuestas alternativas y el concursante debe seleccionar la o las correctas.

De esos 27 inscriptos en los cuatros concursos, varios de ellos se anotaron en más de uno. De hecho el listado original incluyó a 41 postulantes, aunque hoy un tercio no se presentó a cumplir con las pruebas.

La jornada comenzó con la toma de los escritos en el Salón Azul y continuó con los consejeros entrevistando personalmente a cada uno de los postulantes en la Sala 5, donde habitualmente la Universidad organiza los simulacros de juicios por jurado. Vale remarcar que la actividad pudo desarrollarse allí a partir de la inestable colaboración de las autoridades universitarias.

El Consejo estuvo encabezado por su presidente, y ministro del Superior Tribunal de Justicia, Fabricio Luis Losi; a quien acompañaron el director general de Justicia, Marcos Augusto González, en representación del Poder Ejecutivo; y el diputado provincial Hernández Pérez Araujo, en nombre del Poder Legislativo.

Los representantes por la matrícula de los abogados fueron variando de acuerdo a cada circunscripción judicial. En las entrevistas por los cargos de la Primera Circunscripción (Santa Rosa y Eduardo Castex) participó el abogado Marcos Paz; por el de la Segunda Circunscripción (General Pico), Dina Estela Deballi; y por el de la Tercera Circunscripción (General Acha), María Gabriela Bequis.

Para la fiscalía adjunta de Santa Rosa se habían anotado 24 aspirantes y finalmente se presentaron 16: Carlos Alberto Álvarez Ciaffoni, Lorenzo Miguel Bravo Canestro, Yanina Vanesa Cluster, Marianela Dallachiesa, Anabella Libertad Kletzel, Héctor David López, Maximiliano Omar Lucero, Helen Minig, Carolina Muñoz, María Susana Nemesio, Enzo Paolo Rangone, Silvana Inés Rodríguez, María Soledad Rodríguez Tassi, Malvina Luján Schiel, María Micaela Succurro y Anabel Surín.

En el concurso para la fiscalía adjunta de Eduardo Castex hubo siete inscriptos y cinco dieron la prueba y fueron entrevistados: Álvarez Ciaffoni, Bravo Canestro, Cluster, Rangone y José Luis Coito.

Para la fiscalía adjunta de General Pico había registrados 19 postulantes, pero asistieron 11: Álvarez Ciaffoni, Bravo Canestro, Cluster, Rangone, Rodríguez Tassi, Yamila Andrea Bauducco Baudracco, Mariela del Valle Biondini, Fiorella Casale Margutti, Vanina Gisela Galván, Matías Emilio Juan y Mariana Elisabet Zabala.

Finalmente, para el cargo de fiscal/a adjunto/a en General Acha hubo 12 anotados y hoy se presentaron 11: Álvarez Ciaffoni, Bravo Canestro, Cluster, López, Lucero, Rodríguez, Rodríguez Tassi, María Virginia Antón, Roberto Emanuel Colazo, Lucas Gabriel González y Lucas Vázquez Happel.​