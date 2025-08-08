El truco de los turistas para ir a las Cataratas: pasean en Argentina, compran en Paraguay y duermen en Brasil

El Parque Nacional Iguazú registró un récord de visitantes en lo que va del año, con un crecimiento interanual de más del 20%. Si bien el imponente atractivo de las Cataratas es el imán principal, el fenómeno se ve fuertemente impulsado por un factor económico: la conveniencia para los turistas de hospedarse en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu y cruzar la frontera para hacer compras en Paraguay.

Según supo Noticias Argentinas a partir de los datos de la Administración de Parques Nacionales (APN), entre enero y julio de 2025 ingresaron al parque 911.035 visitantes, una cifra muy superior a los 755.895 del mismo período del año anterior.

El combo imbatible: Cataratas, hotel en Brasil y compras en Paraguay

Este boom turístico se enmarca en un contexto donde la diferencia de precios con los países vecinos convierte a la región de la Triple Frontera en un destino doblemente atractivo. Muchos de los turistas que visitan las Cataratas del lado argentino eligen hospedarse en Foz do Iguaçu, Brasil, que cuenta con una amplia oferta hotelera, y desde allí organizan sus excursiones.

Desde Foz, no solo cruzan a Puerto Iguazú para recorrer el Parque Nacional, sino que también aprovechan la cercanía para realizar el clásico «tour de compras» a Ciudad del Este, en Paraguay, donde los productos de electrónica, indumentaria y perfumería son notablemente más económicos.

A esto se suma el fenómeno del «Brasil barato». La devaluación del real frente al dólar ha hecho que para los argentinos resulte muy conveniente cruzar a Foz para cargar combustible o comprar en supermercados a precios más bajos que en Argentina. Este combo de maravilla natural y conveniencia económica ha potenciado el flujo de visitantes a toda la región.