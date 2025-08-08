viernes 8, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
En Castex, entregaron certificados de capacitación de acompañamiento a personas con discapacidad

Discapacidad certificados capacitacion castex 8agosto2025

En el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex se entregaron los certificados de la capacitación “Cuidados Profesionales de Niñas, Niños, Adolescentes, Personas Mayores con/sin  Discapacidad”, que dictó la Dirección de Discapacidad y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.

El cuidado de personas con discapacidad requiere una preparación específica que contemple no solo la atención a sus necesidades diarias, sino también la promoción de su autonomía, bienestar y derechos

El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, detalló –en abril- que el objetivo es “tener perspectiva de discapacidad para brindar un acompañamiento de calidad”. “La autonomía y el respeto son dos pilares para un buen acompañamiento y de calidad”, aseguró.

Esta capacitación ya se dictó en Toay, y también se dictará en Victorica y Miguel Riglos, entre otras.

