En Castex, entregaron certificados de capacitación de acompañamiento a personas con discapacidad

En el Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex se entregaron los certificados de la capacitación “Cuidados Profesionales de Niñas, Niños, Adolescentes, Personas Mayores con/sin Discapacidad”, que dictó la Dirección de Discapacidad y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de La Pampa.

El cuidado de personas con discapacidad requiere una preparación específica que contemple no solo la atención a sus necesidades diarias, sino también la promoción de su autonomía, bienestar y derechos

El director de Discapacidad de La Pampa, Iván Poggio, detalló –en abril- que el objetivo es “tener perspectiva de discapacidad para brindar un acompañamiento de calidad”. “La autonomía y el respeto son dos pilares para un buen acompañamiento y de calidad”, aseguró.

Esta capacitación ya se dictó en Toay, y también se dictará en Victorica y Miguel Riglos, entre otras.