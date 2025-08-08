viernes 8, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
En ingeniero Luiggi: Chocó el arco de ingreso, volcó y quedó atrapado en la camioneta

Choque vuelco ingreso ingenieroluiggi policia 8agosto2025

El conductor de una camioneta Chevrolet S 10 chocó un cantero y volcó en el acceso norte de Ingeniero Luiggi. El hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes. El conductor -un hombre de entre 35 y 40 años- pese a la violencia del impacto, afortunadamente solo sufrió lesiones leves.

El choque y vuelco se produjo en los primeros minutos de este viernes, en el acceso Maestro Soraire, en cercanías del cruce con la ruta provincial 2, publicó Zonal Noticias. El conductor circulaba en sentido sur – norte, presumiblemente a alta velocidad.  

La camioneta doble cabina, conducida por un conocido comerciante luiggense, por motivos desconocidos, impactó violentamente contra el cantero del arco de ingreso a la localidad norteña, y seguidamente volcó.

Choque vuelco ingreso ingenieroluiggi 8agosto2025

El siniestro inicialmente fue visualizado por una patrulla policial que realizaba recorridos preventivos en la zona urbana. Posteriormente se sumaron los bomberos voluntarios y personal del Hospital “Dr Justo G. Ferrari” para asistir al lesionado.

Los bomberos voluntarios tuvieron que cortar parte de la estructura del vehículo para liberar al conductor. Posteriormente fue trasladado en ambulancia al centro asistencial, donde fue asistido por los golpes recibidos. El accidentado se encontraría fuera de peligro.

PELIGRO DE DERRUMBE

El violento choque generó preocupación también porque parte del arco de ingreso quedó muy deteriorado, y correría riesgo de derrumbe.

En las próximas sería evaluada la estructura, para determinado el estado y adoptar una decisión.

