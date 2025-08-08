Inauguraron una Extensión Áulica en el Colegio Educadores Pampeanos de General Pico

Con la presencia de la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, quedó formalmente inaugurada la Extensión Áulica N° 1 del Colegio Lubetkin en el Colegio Educadores Pampeanos, ubicado en el barrio Rucci de General Pico.

Estuvieron presentes además, el director del Instituto Comercial Nocturno Dr. Carlos Lubetkin profesor Jorge Vaquero, la directora del colegio Educadores Pampeanos, María Ángeles Verna, otras autoridades del Ministerio, personal administrativo y educativo de la institución y alumnos que iniciaran sus estudios.

La ministra Feuerschvenger transmitió “felicidad” de “acompañar esta iniciativa porque justamente son muchos de los papás y mamás de los chicos que concurren a este colegio y que decidieron a través de la modalidad adultos, finalizar sus estudios secundarios”.

“La modalidad adultos restituye derechos de manera permanente, donde muchos adultos vienen porque por distintas razones no han tenido la posibilidad de finalizar sus estudios en su momento, y hoy tienen la posibilidad de hacerlo. Está a disposición, en el barrio, con una modalidad también a distancia, con acompañamiento presencial en la institución, y en esto mucho tiene que ver el colegio Lubetkin, que se puede expandir, aun teniendo alumnos en la presencialidad, junto a un equipo de docentes que asumió este desafío con todo lo que implica el acompañamiento en la educación de adultos”, destacó la funcionaria provincial.

“Los chicos que aún están estudiando, ven con mucho orgullo que sus papás terminen el secundario y se sigan formando en la educación, y por supuesto ven y toman el ejemplo de ellos”, destacó Feuerschvenger. “Es una retroalimentación muy importante y hace muy bien, sobre todo escuchando la voz de chicos y adultos, notando como se complementan en el ámbito familiar, ya que los padres también acompañan a los chicos que están en edad escolar aún. En definitiva, es ganancia por donde se lo mire”, agregó.

IDENTIFICACIÓN BARRIAL

Por su parte el director del Instituto Comercial Nocturno Dr. Carlos Lubetkin, profesor Jorge Vaquero, remarcó la importancia de que la gente se siente “muy identificada” con la institución educativa del colegio Educadores Pampeanos. “Eso, sumado a un estudio previo que se realizó, y además, muchos que hoy somos profesores en adultos, hemos dado clases acá y conocemos las características del colegio. Todo esto se tuvo muy en cuenta a la hora de elegir el lugar y buscando el acercamiento de la gente para poder cumplir con la posibilidad de obtener el título secundario”, explicó.

Vaquero indicó que el rango etario de los estudiantes “es bastante amplio” porque algunos “hace años salieron del colegio y le quedan pendientes algunas materias”, y otros son “gente adulta que lo hace por el desafío de obtener su título y es algo que les quedó pendiente”. “Varios de los adultos que han finalizado sus estudios hoy están cursando carreras como la de enfermería un la Universidad Nacional de La Pampa”, resaltó Vaquero.