«Lilo y Stich», tras el récord de taquilla en cine, se estrenará en Disney+

La ola de diversión y risas continúa porque el éxito de taquilla Lilo y Stitch finalmente llega a Disney+ el 3 de septiembre. Esta comedia invita a las audiencias a disfrutar de una aventura inolvidable llena de caos, encanto y ternura con sus ohana en cualquier momento y lugar.

Lilo y Stitch de Disney ha superado oficialmente los u$s1.000 millones en la taquilla global, convirtiéndose en el primer título de la Motion Picture Association (MPA) en alcanzar este hito en 2025. Tras su estreno récord de u$s183 millones durante el primer fin de semana la película se ha convertido en el lanzamiento más taquillero del año tanto a nivel mundial como internacional.

Es la película de Disney Live Action más taquillera de todos los tiempos en América Latina. Además, se convirtió en la octava mejor película en recaudación de la industria en la historia de la región con más de 197 millones de dólares, representando un 20% de la recaudación global.

De qué trata Lilo y Stitch

Esta reinvención de un clásico animado de Disney aporta nueva energía a la divertida y conmovedora historia de Lilo y su inusual compañero Stitch.

Lilo y Stitch es la conmovedora y divertidísima historia de una niña hawaiana y el alienígena fugitivo que la ayuda a reconstruir su familia, aunque no sin causar un divertido caos en las islas hawaianas.

Los exuberantes paisajes tropicales ofrecen una estética cálida como la “familia adoptiva” que Lilo y Stitch crean juntos, al tiempo que rinden homenaje auténtico a la cultura y belleza de Hawái.

Lilo y Stitch está dirigida por el nominado al Oscar Dean Fleischer Camp y protagonizada por Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, con Courtney B. Vance y Zach Galifianakis, y presenta por primera vez a Maia Kealoha en el rol de “Lilo”.

Los fans también pueden revivir el clásico animado que inició todo– junto con toda la colección de la querida franquicia Lilo y Stitch –en Disney+. Con más de 640 millones de horas transmitidas globalmente, la franquicia continúa conquistando corazones y encantando a los fans alrededor del mundo. Actualmente se encuentra en desarrollo una nueva secuela.