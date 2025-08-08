viernes 8, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Radiodon500.png
Pyme de Embajador Martini ganó el Premio Joven Empresario La Pampa 2025

Crecientefertil pyme embajadormartini premio 7agosto2025

Creciente Fértil, un emprendimiento de Embajador Martini, se llevó el Premio Joven Empresario La Pampa 2025 de la CAME, y representará a la provincia en el Concurso Emprendimiento Argentino 2025. Otros emprendimientos pampeanos también recibieron premios y distinciones.

Ambas premiaciones se realizaron ayer en el salón de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (Cacip), con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, representantes de Cacip y la Unión Industrial de La Pampa (Unilpa) de y emprendedores.

Creciente Fértil, creado por Facundo y Lucas Hecker, es un sistema de gestión diseñado para establecimientos ganaderos, que permite registrar fácilmente datos clave del rodeo como nacimientos, tratamientos, ventas e inseminaciones, entre otros. Funciona tanto en su versión web como a través de una aplicación móvil y no requiere conexión a internet. “La plataforma mejora la trazabilidad en la producción de carne, permite almacenar y visualizar la historia de cada animal o lote, y brinda herramientas de toma de decisión basadas en datos propios”, detalla la presentación del proyecto.

Distinciones y menciones.

Este emprendimiento representará a la provincia en Emprendimiento Argentino 2025 en la categoría “Despegue Emprendedor” -para emprendimientos con menos de dos años de existencia-. También fue premiado el emprendimiento de cosmética sustentable Luyaba, de Patricia Agüera, en la categoría “Crecimiento y Expansión” -para proyectos ya desarrollados con más de dos años en el mercado-.

En Joven Empresario 2025, otros emprendimientos recibieron menciones especiales. Faysis -un software de gestión comercial-, de Jorge Hallu, recibió la Mención al Crecimiento Exponencial; Naicó -marca pampeana de paletas de tenis de mesa- de Nahuel Miranda y Creative D-Ploy -estudio desarrollador de videojuegos y arte 3D- de Gonzalo Fernández recibieron la distinción a Iniciativa Emprendedora.

