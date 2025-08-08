UNLPam: Dictarán inédita Diplomatura en Inteligencia Artificial aplicada a PyMEs Agropecuarias

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam y la Fundación Banco de La Pampa lanzaron una Diplomatura inédita en Inteligencia Artificial aplicada al agro pampeano. Esta es una iniciativa pionera en la región,

El decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Abelardo Ferrán y la presidenta de la Fundación Banco de La Pampa (BLP), Patricia Lázaro, presentaron la nueva Diplomatura Universitaria en Inteligencia Artificial aplicada a PyMEs Agropecuarias y Agroindustriales.

La propuesta tiene como objetivo acercar herramientas tecnológicas de vanguardia al entramado productivo pampeano, promoviendo la transformación digital y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas del sector.

El trayecto formativo —que comienza en el mes de septiembre— busca capacitar a productores, profesionales, técnicos/as y agentes de innovación en el uso estratégico de la inteligencia artificial (IA) para resolver desafíos concretos del ámbito agropecuario y agroindustrial, como la gestión eficiente de datos, el uso racional de recursos, la trazabilidad y la sostenibilidad productiva.

Esta diplomatura representa un paso clave para democratizar el acceso a la tecnología, acercando soluciones de IA a quienes muchas veces la ven como algo lejano o exclusivo de grandes empresas.

La propuesta cuenta con el acompañamiento del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) y el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA), que aportan su experiencia en formación tecnológica aplicada al territorio.

FORMACIÓN FLEXIBLE, PRÁCTICA Y ACCESIBLE

Con una duración de cuatro meses y modalidad completamente virtual, la diplomatura ofrece una combinación de clases sincrónicas, materiales asincrónicos y un enfoque basado en casos de estudio reales. El programa está estructurado en 8 módulos que abordan desde los fundamentos de la IA hasta su aplicación práctica en proyectos concretos.

La cursada se realiza a través de la plataforma Moodle de la Fundación Banco de La Pampa y contará con el acompañamiento de un destacado equipo docente multidisciplinario, con experiencia en tecnología, agronegocios, derecho, innovación y desarrollo local.

APUESTA AL DESARROLLO REGIONAL

La iniciativa responde a los objetivos estratégicos de la UNLPam de interpretar las necesidades del territorio y acompañar procesos de innovación con fuerte impacto local.

Para la Fundación Banco de La Pampa, la Diplomatura forma parte de su misión de fomentar el desarrollo sostenible, la formación y la vinculación entre actores clave del ecosistema productivo provincial.

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIÓN

La diplomatura está dirigida a personas con título de nivel medio o superior, que se desempeñen en PyMEs del sector agropecuario y agroindustrial o en organismos vinculados al agro. Es deseable contar con experiencia básica en plataformas educativas.

El cupo es limitado a 30 personas por cohorte.