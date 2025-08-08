UNLPam: Martinense obtuvo el doctorado de Arquitectura con una tesis sobre el río Atuel

La arquitecta Antonela Mostacero obtuvo el título de doctora en Arquitectura, con una nota de 10 puntos, en la Universidad Nacional de Rosario, destacó el Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH) de la UNLPam.

La profesional oriunda de Embajador Martini defendió la tesis titulada «De toda la vida. Rupturas y continuidades en los puestos del tramo inferior del río Atuel (1947-2022)».

La tesis estuvo dirigida por la doctora María Eugenia Comerci y acompañada en la codirección por los doctores Jorge Tomasi e Isabel Martínez de San Vicente.

BECA DEL CONICET

Desde principios del mes de julio, Antonela Mostacero fue seleccionada para una beca posdoctoral del Conicet (Convocatoria 2024 – Línea de Investigación Hábitat y Diseño), con lugar de trabajo en el Departamento de Geografía de la FCH de la UNLPam.

Se otorgaron sólo 9 becas a nivel nacional, y la joven arquitecta obtuvo el 6° lugar en el orden de mérito para alcanzar una beca, en la que se presentaron numerosos postulantes.

“El Departamento y la Facultad felicitan a la flamante doctora por estos importantes logros personales y colectivos”, destacaron desde la FCH.