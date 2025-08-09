Educación: Convocan a elecciones para elegir representantes gremiales en organismos estatales

Se elegirán miembros titulares y suplentes de representación gremial en los Tribunales de Clasificación de Educación Inicial y Primaria, de Clasificación de Educación Secundaria y de Disciplina, y en el Consejo Consultivo Provincial de Nivel Superior.

El Ministerio de Educación de La Pampa, a través de la Dirección General de Personal Docente, anunció que las elecciones se realizarán el 25 de septiembre del corriente año y podrán participar trabajadores y trabajadoras de la Educación en situación activa, en los términos del artículo 74 de la Ley Nº 1124 y sus modificatorias.



Ante dudas o consultas, podrán comunicarse al correo electrónico: [email protected] o al teléfono 02954-702022.



Los interesados pueden acceder a la resolución ministerial N° 629/25 desde este enlace