Elecciones 2025: UCR aprobó «interna exprés» y el Frente de Izquierda presentará candidatos

Ante el riesgo de que finalmente la Justicia Electoral no convalide la personería jurídica del Partido del Frente (Fregen) y se caiga el frente «Cambia La Pampa», la Unión Cívica Radical (UCR) de La Pampa aprobó -este sábado- la fecha para la realización de una interna partidaria que permita elegir al candidato que representará al partido en las elecciones legislativas de octubre. El comicio será el viernes 15, muy cerca del vencimiento de los plazos del cronograma electoral, donde se fijó que el domingo 17 se tendrán que presentar las nóminas de candidatos.

El mecanismo que encontró el radicalismo para no quedarse afuera de la contienda fue convalidado este sábado en una asamblea extraordinaria ampliada, en forma virtual, con la participación de convencionales, presidentes de comités locales y jefes comunales.

Así se aprobó la flexibilización que permita realizar una “interna exprés” y seleccionar a quienes representarán al partido, que revivirá la “Lista 3” si se cae la alianza con el Fregen.

La convocatoria oficial señala que la elección se llevará a cabo el viernes 15 de agosto, de 8 a 18 horas. Si bien el presidente del Comité Provincia, Federico Guidugli, se encamina a ser el candidato no se descarta la presentación de otros dirigentes, como por ejemplo Ramiro Passo, quien ya manifestó su intención de competir.

FRENTE DE IZQUIERDA

Claudia Lupardo, referente del Frente de Izquierda, informó que se presentó oficialmente el Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad para participar de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

“Si estás cansado de votar a los mismos de siempre, peronistas, radicales, y seguís cobrando un sueldo miserable, y viviendo mal, en una provincia tan rica como la nuestra, la única alternativa es votar al Frente de Izquierda”, subrayó Lupardo en una publicación en la red social Facebook.

“Una izquierda que no es panqueque de nadie, que siempre está del mismo lado. Una izquierda que pretende seguir creciendo en todo el país con más diputados en el Congreso, que no se venden, ni son casta, ni son oportunistas, ni pelucas (radicales o peronistas), y que siempre siempre, están en las calles reclamando lo que nos merecemos junto al pueblo trabajador”, afirmó.

Por otra parte, señaló que las “figuras públicas nacionales como Myriam Bregman, Nico del Caño, Chipi Castillo, Alejandro Vilca, Andrea Datri, todos ellos actuales legisladores o con mandato cumplido, que han estado en todas las luchas, con los jubilados, con las mujeres, con la diversidad, con el movimiento obrero.”

Por último, remarcó que “en La Pampa todas las variantes que se presentan son peronistas o de derecha, menos nosotros. Pero si pretendemos resultados distintos, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre. Está vez el voto tiene que ir al Frente de Izquierda”.

FRENTES CONFIRMADOS

Para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, ya están confirmados el Frente «Defendamos La Pampa» que integra el Partido Justicialista pampeano, junto al Partido Humanista, el Frente Renovador, Nuevo Encuentro y Pueblo Nuevo; además se sumaron otros partidos como adherentes, debido a que no cuentan con personería para integrar formalmente el frente, entre quienes se encuentran Patria Grande, Partido del Trabajo y del Pueblo, Partido Comunista y Desde el Pie.

También el PRO se alió al partido libertario en La Pampa y participarán como «Alianza La Libertad Avanza». La denominación eliminó la identidad del macrismo y apuesta a traccionar votos con la marca La Libertad Avanza, aprovechando el apoyo que aún tiene Milei, pese al brutal ajuste que aplicó desde su llegada a la Presidencia.

Este acuerdo contempla que la boleta será violeta y la encabezará el referente de la Fundación Faro, Adrián Ravier. El segundo lugar lo ocupará Adriana García en representación del PRO al igual que el cuarto lugar, aunque aún no se lo asoció a ningún nombre.