La futbolista pampeana Agustina Maldonado continuará su carrera en River Plate

La mediocampista santarroseña Agustina Maldonado, que desde que se inició en el fútbol persigue el sueño de convertirse en jugadora profesional, dará finalmente el salto hacia la concreción de esa meta porque seguirá su carrera en River Plate. La pampeana se sumará este semestre para una competencia internacional y el año próximo se instalará definitivamente en Nuñez.

Emblema de All Boys a sus 16 años, Agus se despidió del club de sus amores con emotivas palabras, agradeciendo a cada una de las personas que permitieron su crecimiento en el club y asegurando que será un «hasta pronto».

«Llego el día. Y después de 10 años toca despedirme», señaló Maldonado, que se formó en el Auriazul jugando con los varones y destacándose en esas categorías de infantiles, hasta que el fútbol femenino se hizo realidad en la Liga Cultural con ella como abanderada y figura, aún con apenas 12 años, publicó el diario La Arena.

«Es un momento difícil, donde sé que todas las palabras se van a quedar cortas», continuó Agus en su sentida despedida. «Siempre me dijeron que cuando uno es feliz el tiempo pasa volando, y yo lo puedo confirmar, porque todavía no soy consciente de todo lo que viví dentro de esta institución. Solo sé que fui una afortunada en poder vestir la camiseta más linda de todas desde los 6 años», apuntó Agus, que tiene una de las canchas de All Boys Predio con su nombre.

«All Boys, para mí, fue y siempre será mucho más que un club. Mi segunda casa, donde crecí y además de formarme como jugadora lo hice como persona también. Se convirtió en el lugar donde puedo decir que nunca me faltó nada y me hizo sentir la persona más feliz del mundo», continuó la también jugadora de las selecciones juveniles de Argentina.

«Durante todo este tiempo conocí muchísima gente, que siempre intentó hacerme un poco mejor cada día que pasaba, y que desde otro lado van a seguir formando parte de mi vida. Porque sí, All Boys es eso, una familia, mi familia», aseguró.

«Sé que pocos me entenderán, porque realmente es un sentimiento inexplicable, pero espero haber demostrado, tanto adentro como afuera de la cancha, todo el amor y lo agradecida que estoy. También espero haber logrado que en algún momento hayan estado orgullosos de mí como yo lo estoy de pertenecer a este hermoso club», manifestó Maldonado, campeona de la Liga Cultural, del Torneo Provincial y del Regional Federal con el Auriazul.

«Por último; gracias por abrirme las puertas cuando era la única mujer que jugaba al fútbol en todo el club. A mis compañeros de la 2009 y cuarta división que siempre me trataron como un par, desde el día uno, cuando éramos chiquitos, hasta hoy. Al plantel de primera división femenina, que juntas logramos hacer historia dejando el escudo en lo más alto posible, y gracias a vos Enzo Diez, por ayudarme tanto todos los días. No es un adiós, es un hasta pronto. Gracias por tanto All Boys», cerró quien a partir de ahora será futbolista de River.

A River.

Agustina Maldonado, que ya jugó torneos internacionales con River, llega ahora al Millonario con un préstamo de seis meses, aunque sabiendo que a partir de enero ya será jugadora definitiva del club de Nuñez.

Pero por los tiempos burocráticos debido a la inminencia del Sub16 Conmebol, la necesidad de terminar el año escolar en Santa Rosa y el pedido especial de ella para formar parte de los Juegos de la Araucanía representando a La Pampa, se eligió la figura del préstamo para esta parte final de 2025.

En enero de 2026, Maldonado ya será definitivamente jugadora de River, viviendo en Buenos Aires, cursando el Colegio Secundario del “Millonario” y entrenando con los planteles de Primera División y Reserva de la institución.

«Tengo mucha alegría porque firmé con River y voy a dar un salto hacia lo profesional, como lo soñé desde que comencé a correr atrás de la pelota», señaló Agustina en un emotivo video dirigido a la gente alboyense.

Los primeros pasos de Agus como jugadora de River los dará la semana próxima, cuando se sume a los entrenamientos con el plantel que disputará la Conmebol Evolucion 2025, un torneo internacional que se juega en tres categorías y que tendrá a la pampeana con la Sub 16 Femenino del Millo.

El torneo se disputará del 5 al 14 de septiembre en Paraguay, con más de 700 participantes entre las tres categorías (Sub 13 Masculino, Sub 14 Femenino y Sub 16 Femenino). En el Sub 16 Femenino, River, con la pampeana Maldonado, será el representante de Argentina. Integrará el Grupo A junto a Coco Colo de Chile, Independiente del Valle de Ecuador, Peñarol de Montevideo y Olimpia de Paraguay. En el Grupo B, en tanto, estarán FC Leonas de Tarija de Bolivia, Ferroviária de Brasil, Alianza Lima de Perú, Secasports de Venezuela y Colombia Sub16.

Una vez que vuelva del torneo, en los últimos meses del año entrenará de manera alternada en All Boys (debe volver a Santa Rosa por los estudios) y en River, con la posibilidad de ser convocada a jugar en los torneos de AFA.