Liga Municipal 2025: ABC de Castex será la sede de la fecha y se juega el “clásico” entre Conhello y Rucanelo

En el predio de Asociación Barrio Calandri (ABC) de Eduardo Castex se disputará, este domingo desde las 11 horas, la undécima fecha de la Zona C de la Liga Municipal de Fútbol. “Es una linda oportunidad para que los vecinos nos acompañen y conozcan nuestras instalaciones, porque incluso la entrada es gratuita”, destacó el presidente de la entidad castense, Juan Páez, en Radio DON 101.5 Mhz.

El primer partido, a las 11 horas, será el clásico que enfrenta a Conhello y Rucanelo; después a las 13 horas jugarán Arata y Costa Brava de Ingeniero Luiggi y finalmente, desde las 15 horas, se medirán ABC de Eduardo Castex y La Maruja.