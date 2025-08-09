Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino de la AMB

Mirco Cuello, uno de los grandes proyectos del boxeo argentino, noqueó este viernes al mexicano Sergio Ríos en el Martyrs of Benina Stadium de Libia para adueñarse del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso pluma. El pugilista argentino se impuso en el segundo round con un golpe definitivo para que la Argentina sume su 43° campeón mundial de boxeo a lo largo de la historia.

Con apenas 24 años, Cuello estiró su récord invicto a 16 victorias, con 13 nocauts, y sin dudas es uno de los nombres que representan la nueva generación del pugilismo argentino. Profesional desde fines de 2020, ha demostrado su poder con varios nocauts consecutivos y ha peleado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.

¡MIRCO CUELLO CAMPEÓN MUNDIAL! Demoledor combate del argentino, que vapuleó en dos rounds al mexicano Sergio Ríos y se adueñó del cetro interino pluma AMB ante la mirada de Mike Tyson.#BoxeoDePrimera pic.twitter.com/hVQOwTgHtl — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 8, 2025

El santafesino se consagró en el radar nacional desde su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires y ahora busca dar un paso más en su carrera.

El actual campeón regular del peso pluma es el británico Nick Ball, mientras Cuello es el número 1 del ranking AMB detrás del europeo. Sergio Ríos Jiménez llegaba a este combate con 19 victorias consecutivas en México y un invicto en ascenso, buscando su gran oportunidad internacional.