sábado 9, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino de la AMB

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Cuelomirko boxeador campeonmundial cinturon 8agosto2025

Mirco Cuello, uno de los grandes proyectos del boxeo argentino, noqueó este viernes al mexicano Sergio Ríos en el Martyrs of Benina Stadium de Libia para adueñarse del título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso pluma. El pugilista argentino se impuso en el segundo round con un golpe definitivo para que la Argentina sume su 43° campeón mundial de boxeo a lo largo de la historia.

Con apenas 24 años, Cuello estiró su récord invicto a 16 victorias, con 13 nocauts, y sin dudas es uno de los nombres que representan la nueva generación del pugilismo argentino. Profesional desde fines de 2020, ha demostrado su poder con varios nocauts consecutivos y ha peleado en países como Estados Unidos, México, Colombia y Uruguay.

El santafesino se consagró en el radar nacional desde su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires y ahora busca dar un paso más en su carrera.

El actual campeón regular del peso pluma es el británico Nick Ball, mientras Cuello es el número 1 del ranking AMB detrás del europeo. Sergio Ríos Jiménez llegaba a este combate con 19 victorias consecutivas en México y un invicto en ascenso, buscando su gran oportunidad internacional.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Cospecltda banner abril2025 400x300
Antar banner abril2025Refrigeradossantiago 5agostoExpocastex2025 julio2025 lateral 400x533Fiestadelagricultor2025 julio2025
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com