Netflix presentó el primer adelanto de «Jay Kelly», su nueva película con George Clooney y Adam Sandler

Netflix presentó el primer adelanto de Jay Kelly, la nueva película de Noah Baumbach, con George Clooney y Adam Sandler.

La película sigue a Jay Kelly (Clooney), una estrella de cine en decadencia, y a su inseparable manager Ron (Sandler), quienes se embarcan en un viaje por Europa que comienza como una simple gira promocional pero que rápidamente toma un rumbo mucho más profundo. A medida que recorren distintas ciudades, ambos personajes deben enfrentarse a sus errores, sus vínculos familiares y las huellas que quieren dejar en el mundo.

El guion fue escrito por el propio Baumbach junto a Emily Mortimer. Para Baumbach, Jay Kelly representa su segundo largometraje dentro del acuerdo exclusivo que mantiene con la plataforma de streaming. El primero fue White Noise, adaptación de la novela de Don DeLillo, protagonizada por Adam Driver, Greta Gerwig y Don Cheadle.

Elenco de Jay Kelly

Además de Clooney y Sandler, la película cuenta con la participación de Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba Rohrwacher, Josh Hamilton, Lenny Henry, Emily Mortimer, Nicôle Lecky, Thaddea Graham, Isla Fisher, Louis Partridge y Charlie Rowe. El casting estuvo a cargo de Douglas Aibel y Nina Gold, dos referentes en el rubro.

Detrás de cámaras, además de la presencia de Baumbach, el filme incluye música original de Nicholas Britell (reconocido por Succession y Moonlight), la dirección de fotografía es de Linus Sandgren (La La Land), y el diseño de producción está en manos de Mark Tildesley.

La película tendrá su premiere mundial en el Festival de Cine de Venecia, un certamen que siempre tiene en la mira a las grandes apuestas para la segunda mitad del año.

Tras su paso por festivales, Jay Kelly tendrá estreno limitado en cines para el 20 de noviembre, mientras que su arribo al catálogo de Netflix será el 5 de diciembre.