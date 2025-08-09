sábado 9, agosto, 2025, Eduardo Castex, La Pampa
Facebook-f X-twitter Instagram Whatsapp
Radiodon500.png
Informate
Radio
Radiodon whatsapp banner 19mayo2025

Puerto Madryn: Ofrecía paseos gratis en kayak para mujeres y las abusaba

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram
Kayak playa puertomadryn 8agosto2025

Un hombre que usaba perfiles falsos en las redes sociales en los que ofrecía paseos gratuitos en kayak para mujeres, fue detenido tras ser acusado de abusar de al menos dos de ellas.

Según indicó Diario Jornada, una investigación del Ministerio Público Fiscal descubrió que el sujeto usaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas en las que los citados paseos que se realizaban al atardecer.

De esa manera, el hombre, identificado con las siglas D. R., lograba contactarse con mujeres a las que pasaba a buscar durante la noche, las llevaba a playas alejadas y cometía los abusos.

Tras conocerse los abusos, el individuo fue detenido y en los próximos días se llevaría a cabo la audiencia de apertura de investigación y control de detención para formular cargos penales y, entre las medidas de investigación, se hará una rueda de reconocimiento.

Según el parte de prensa de Fiscalía, al sujeto se le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple de dos mujeres jóvenes y se investiga si hubo más casos cometidos que no fueron denunciados.

En tanto, se informó que el imputado tiene antecedentes por hechos de características similares, ya que, anteriormente trabajaba en una empresa industrial y se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y aprovechar esa situación para abusar de mujeres.

Compartir
Twittear
Compartir
Telegram

Deja tu comentario!

Planco
Fiestadelagricultor2025 julio2025
Cospecltda banner abril2025 400x300Antar banner abril2025Expocastex2025 julio2025 lateral 400x533Refrigeradossantiago 5agosto
Radiodon500.png
Escuchanosvivo.354x50.png

Seguinos

Facebook Twitter Instagram

Datos de contacto

Estudios – Redacción: Calle 25 de Mayo 1980 Nº 123- Eduardo Castex-La Pampa (C.P: 6380)

Radio: 2334 – 446000 o 2334 15 410341

Dirección: 2334- 443195 o 02334 405142 

Contacto comercial: 2334 405142 

Email: [email protected]

www.radiodon.com.ar  | FM 101.5  Eduardo Castex, Provincia de La Pampa, Argentina | Diseño y Desarrollo Web www.generarweb.com