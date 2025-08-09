Puerto Madryn: Ofrecía paseos gratis en kayak para mujeres y las abusaba

Un hombre que usaba perfiles falsos en las redes sociales en los que ofrecía paseos gratuitos en kayak para mujeres, fue detenido tras ser acusado de abusar de al menos dos de ellas.

Según indicó Diario Jornada, una investigación del Ministerio Público Fiscal descubrió que el sujeto usaba imágenes de mujeres para crear cuentas falsas en las que los citados paseos que se realizaban al atardecer.

De esa manera, el hombre, identificado con las siglas D. R., lograba contactarse con mujeres a las que pasaba a buscar durante la noche, las llevaba a playas alejadas y cometía los abusos.

Tras conocerse los abusos, el individuo fue detenido y en los próximos días se llevaría a cabo la audiencia de apertura de investigación y control de detención para formular cargos penales y, entre las medidas de investigación, se hará una rueda de reconocimiento.

Según el parte de prensa de Fiscalía, al sujeto se le imputa un hecho de abuso sexual con acceso carnal y un hecho de abuso sexual simple de dos mujeres jóvenes y se investiga si hubo más casos cometidos que no fueron denunciados.

En tanto, se informó que el imputado tiene antecedentes por hechos de características similares, ya que, anteriormente trabajaba en una empresa industrial y se hacía pasar por electricista para ingresar a domicilios particulares y aprovechar esa situación para abusar de mujeres.