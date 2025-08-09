Recursos Hídricos ratificó la denuncia porque Mendoza adulteró las mediciones del caudal del Río Atuel

La Secretaría de Recursos Hídricos ratificó la veracidad de los datos que respaldan la denuncia penal presentada por la provincia de La Pampa por la adulteración de los caudales del río Atuel. El organismo gubernamental indicó que las estaciones de medición -La Angostura y Loma Negra- registran la misma dinámica y que las modificaciones de Mendoza fueron reiteradas y sin justificación técnica válida.

La Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa reafirmó la solidez técnica de los datos utilizados para fundamentar la denuncia penal por adulteración de los caudales del río Atuel y rechazó de manera categórica los argumentos esgrimidos por Mendoza.



El secretario de Recursos Hídricos, José Gobbi, y el director de Políticas Hídricas, Gastón Buss, remarcaron que Mendoza “subestima la capacidad técnica de La Pampa y el conocimiento que esta Provincia tiene de la cuenca, pese a no ser parte de la gestión compartida y conjunta del agua”, y recordaron que la denuncia se basa en información oficial contrastada y verificada.



Señalaron que Mendoza supone erróneamente que el informe pampeano se elaboró con datos crudos, sin verificación estadística previa. “Plantean que la estación de La Angostura presenta deficiencias para medir y representar el ingreso de agua a los embalses, y proponen a Loma Negra como alternativa más confiable. Sin embargo, ambos puntos miden de la misma manera y muestran la misma dinámica en el presente año. Si Loma Negra es confiable, como dice Mendoza, también lo es La Angostura”, explicaron.



En ese sentido, remarcaron que no había necesidad de modificar ningún dato en la magnitud que lo hizo Mendoza para “ajustar parámetros”, ya que la similitud entre ambas estaciones demuestra la validez de los registros. Si se compara la dinámica de ambos puntos en un gráfico conjunto, se puede ver que son prácticamente iguales, como se aprecia en la siguiente imagen.

LA MODIFICACIÓN DE LOS DATOS FUE “EN MÁS DE UNA OPORTUNIDAD”

Mendoza adujo haber modificado datos entre los meses de enero y junio, una vez concluido el año hidrológico. Esta justificación carecería de lógica ya que La Pampa acaba de demostrar que no hubo deficiencia en la representatividad de los datos de la estación de La Angostura, al compararla con la de Loma Negra.

Los funcionarios pampeanos sostuvieron que, quizás por desconocimiento del contenido de la denuncia, «lo que Mendoza se olvidó de aclarar es que modificó los datos en más de una oportunidad a lo largo del año». Agregaron que esta modificación se realizó incluso previo al cierre de la temporada de riego en mayo y antes de la conclusión del año hidrológico en junio, lo que invalida los argumentos presentados por la provincia de Mendoza.

Estas modificaciones, detectadas en la estación de aforo La Angostura, generaron una disminución abrupta de los valores informados, con el consecuente “desaparecimiento” de volúmenes significativos de agua en las estadísticas oficiales. Según el estudio pampeano, esta manipulación equivale a la omisión de unos 60 hectómetros cúbicos -unos 60 mil millones de litros-, volumen que, de acuerdo con el fallo de la Corte Suprema, debería garantizar un caudal ambiental permanente en territorio pampeano.

La defensa del río Atuel es una política de Estado y la presentación judicial reafirma el compromiso histórico del Gobierno de La Pampa con la preservación de sus recursos hídricos y con el cumplimiento irrestricto de la sentencia de la Corte.