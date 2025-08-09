Un joven fue apuñalado por la espalda en General Pico

Un joven sufrió una herida de arma blanca en su espalda tras ser atacado durante la madrugada de hoy, en el barrio San Etelvino de General Pico. La víctima fue trasladada al Hospital Gobernador Centeno.

Según informó el fiscal Juan Pellegrino a Infopico, el hecho ocurrió en la intersección de las calles 114 y 15. Personal de la Seccional Tercera acudió al lugar tras recibir un llamado alertando sobre un incidente. La policía, al llegar al sitio, se encontró con un joven herido en la zona derecha de la espalda, a la altura del omóplato.

Una ambulancia del Servicio de Emergencias Médicas lo trasladó hasta el Centeno, donde fue intervenido. El sitio piquense señaló que en las próximas horas se espera que reciba el alta médica, ya que estaría fuera de peligro.

Los investigadores llevaban adelante un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona y, además, se tomó declaración a la víctima. Sin embargo, el joven habría aportado muy poca información sobre el ataque sufrido en la madrugada. Se trabajaba para identificar al agresor.