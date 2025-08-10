Detenido murió en un calabozo de la Comisaría Segunda de General Pico

Un hombre de 33 años, con un complejo cuadro de adicciones, murió este domingo -a la madrugada- en un calabozo de la Comisaría Segunda de General Pico, donde se encontraba luego de un episodio de alteración en su domicilio.

La investigación, encabezada por el fiscal General Armando Agüero, comprendió la demora de todos los efectivos policiales intervinientes hasta que estuvo el resultado de la autopsia, que arrojó que la muerte se produjo por causas naturales ligadas a su estado de salud y no por violencia de terceros, publicó Infopico.

El fiscal general de la Segunda Circunscripción Judicial, Armando Agüero, expresó que el joven era “un chico afectuoso, muy querido por su familia y por sus vecinos”, pero recientemente había caído en el consumo problemático.

El joven se encontraba solo en su casa y rompió las ventanas que dan a la calle. Posteriormente, salió y comenzó a caminar por el barrio con el torso desnudo y descalzo. Los vecinos se alarmaron. “Se preocuparon porque le podría haber pasado algo a la madre, pensando que la madre estaba adentro”, explicó Agüero.

Habitualmente, cuando el joven sufría una crisis, su madre lo acompañaba. Al no verla, y ante el antecedente de varias intervenciones –en las últimas semanas- de la policía y ambulancias, los vecinos llamaron a la policía temiendo un escenario de violencia doméstica.

Cuando la policía arribó al domicilio, procedió a la demora y traslado del joven a la Comisaría Segunda. “Estando solo en un calabozo, convulsiona y muere”, relató el fiscal general.

El personal médico acudió de inmediato, le practicó RCP y lo trasladó al hospital, pero no lo pudieron recuperar.

MÁXIMA RIGUROSIDAD

La escena inicial en la comisaría activó todas las alarmas en la fiscalía. “Llegamos a las dos de la mañana, a la comisaría”, contó Agüero.

Los peritos trabajaron con “máxima rigurosidad” para determinar si se trató de un caso de violencia institucional.

El fiscal general dispuso la demora de todo el personal policial que participó en el procedimiento -desde el traslado hasta los que estaban de guardia en la seccional- y se tomaron testimonios a familiares, vecinos y los propios efectivos.

Finalmente, la autopsia realizada al mediodía trajo claridad. “La autopsia determinó que falleció por situaciones ajenas a cualquier intervención traumática de terceros. Es decir, que no fue víctima de ninguna violencia, sino que su situación de adicciones y su estado de salud orgánica lo llevó a esa situación”, expresó Agüero.